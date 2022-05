Major de CS:GO: Imperial e MIBR jogam por vagas no Legends Stage

Imperial Esports e MIBR venceram suas séries nesta quarta-feira (11) e estarão na última rodada de jogos do Challengers Stage do PGL Major Antwerp 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) . As rivais de Imperial e MIBR na rodada decisiva serão forZe e Bad News Eagles respectivamente. Ambos os duelos serão realizados em séries melhores de três partidas (MD3) e valem duas das três últimas vagas para a segunda fase do mundial, o Legends Stage. Porém, em caso de derrota, a equipe estará eliminada da competição.

Toda a ação no último dia de Challengers Stage poderá ser acompanhada ao vivo nos canais oficiais da PGL na Twitch e no YouTube. Os streamers brasileiros Alexandre "Gaules" Borba e Jean "mch" Michel D'Oliveira também fazem a transmissão pela Twitch. Veja, a seguir, detalhes sobre a rodada desta quarta-feira (11) e dos jogos de quinta-feira (12).

1 de 1 Imperial e MIBR terão a última oportunidade de avançar para o Legends Stage nesta quinta-feira (12) — Foto: Divulgação/PGL Imperial e MIBR terão a última oportunidade de avançar para o Legends Stage nesta quinta-feira (12) — Foto: Divulgação/PGL

Resumo da rodada de quarta-feira (11)

Depois de uma rodada complicada na terça-feira (10), a dupla brasileira conseguiu se recuperar no Challengers Stage nesta quarta. A Imperial foi a primeira a subir ao palco para o duelo contra a IHC Esports. Embora fosse a favorita na série, a equipe brasileira foi surpreendida pela boa Mirage dos adversários e acabou derrotada nesse primeiro mapa. No entanto, a Imperial mostrou sua superioridade na Overpass e na Inferno, contou com uma excelente atuação de Ricardo "Boltz" Prass e conquistou a vitória por 2–1 para seguir viva no Major e eliminar a IHC.

A MIBR jogou contra a Eternal Fire e mostrou uma nítida evolução. Na Vertigo, os brasileiros executaram um sólido lado CT, mas tiveram um pouco de dificuldades como TR. Porém, na base da paciência e do importante clutch de Raphael "exit" Lacerda no final, a vitória chegou por 16–13. Depois, na Nuke, a MIBR voltou a ter problemas como TR e precisou que Matheus "Tuurtle" Anhaia brilhasse para resolver a situação. Após um tranquilo CT, os brasileiros fecharam o mapa em 16–11 e ficaram com a vitória na série.

Vale destacar que ambas as partidas reuniram equipes com campanha 1–2 (uma vitória e duas derrotas). Porém, o dia também teve confrontos entre equipes 2–1 (duas vitórias e uma derrota) que definiram mais três equipes classificadas para a próxima fase. Veja como ficaram os resultados do dia:

Equipes 2–1

Astralis 0 x 2 Team Spirit

forZe 1 x 2 Outsiders

ENCE 2 x 0 Bad News Eagles

Equipes 1–2

Imperial Esports 2 x 1 IHC Esports

x 1 IHC Esports Complexity Gaming 0 x 2 Team Liquid

MIBR 2 x 0 Eternal Fire

Calendário

Os últimos confrontos do Challengers Stage e seus horários já foram definidos. As seis equipes sobreviventes estão com o desempenho 2–2 (duas vitórias e duas derrotas). Todas as séries acontecem na quinta-feira (12) e definem as três últimas vagas disponíveis para o Legends Stage. Veja como ficaram os horários:

Astralis x Team Liquid (7h)

Bad News Eagles x MIBR (10h45)

(10h45) forZe x Imperial Esports (14h30)

O que acontece após o 4° dia?

O quarto dia de PGL Major Antwerp 2022 também é o último dia da fase de abertura, o Challengers Stage, lembrando que a competição utiliza do formato suíço. Esse sistema classifica as equipes que chegam a três vitórias e elimina aquelas que são derrotadas três vezes. Como só restam seis equipes com o desempenho 2–2, elas serão classificadas para a próxima fase, o Legends Stage, em caso de vitória ou eliminadas do mundial em caso de derrota.

Vale ressaltar que o Legends Stage acontece entre os dias 14 e 17 de maio com jogos sempre começando às 7h, no horário oficial de Brasília. Essa fase já contava inicialmente com as oito equipes com os melhores desempenhos nos RMRs, sendo sete do RMR europeu e uma do RMR das Américas. Quem ficou com a vaga das Américas foi a brasileira FURIA Esports, que apenas aguarda o começo do Legends Stage para estrear no mundial.