O pianista brasileiro Manfredo Fest está sendo homenageado com um Doodle na página inicial do Google nesta sexta-feira (13). O músico, expoente do jazz e um dos responsáveis por popularizar a bossa nova, completaria 86 anos hoje. Ele era cego e aprendeu a ler partituras de música clássica por meio do braile. Além do piano, tocava teclado e saxofone, e chegou a fazer parte da banda de Sérgio Mendes. Manfredo Festa morreu em 1999, aos 63 anos.

O Doodle de Manfredo Fest é uma ilustração colorida do artista tocando seu piano, rodeado por outros instrumentos ligados à bossa nova e ao jazz, como violoncelo e sax, além de notas musicais e letras que formam a palavra “Google”. A figura pode ser vista apenas no Brasil, na versão web do buscador e também em celulares Android e iPhone (iOS).

1 de 1 Músico brasileiro Manfredo Fest é homenageado com Doodle do Google — Foto: Reprodução/Google Músico brasileiro Manfredo Fest é homenageado com Doodle do Google — Foto: Reprodução/Google

Quem foi Manfredo Fest

Manfredo Fest nasceu no dia 13 de maio de 1936, no Rio Grande do Sul. A influência da música veio aos cinco anos de idade, por meio do seu pai, imigrante alemão e presidente do departamento de música da Universidade de Porto Alegre. Manfredo era cego desde o nascimento, e aprendeu a ler música em braile. Durante a graduação em música, na Universidade do Rio Grande do Sul, desenvolveu o interesse pelo jazz.

O artista chegou a tocar em bares e clubes de São Paulo, até que participou do desenvolvimento da bossa nova no Brasil. Gravou seu primeiro disco em 1963, intitulado “Bossa Nova, Nova Bossa”, e um ano depois foi morar nos Estados Unidos, onde foi responsável por difundir o ritmo pelo país. Por lá, viajou com a banda do brasileiro Sérgio Mendes, acompanhando o músico como arranjador e tecladista.

Manfredo Fest lançou 19 discos ao longo da carreira, misturando jazz, bossa nova e outros ritmos brasileiros e americanos. Uma de suas composições, “Brazilian Dorian Dream”, lançada em 1976, é considerada um clássico do jazz e é tocada em todo o mundo até os dias de hoje.

Manfredo Fest morreu no dia 8 de outubro de 1999, aos 63 anos, em Tampa Bay, na Flórida, vítima de insuficiência hepática.

Com informações de Google

Assista também: Google Maps tem funções inusitadas que podem facilitar sua vida