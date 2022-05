Máquina de lavar: como usar o equipamento corretamente?

As máquinas de lavar , lava e seca e 3 em 1 (que lavam, secam e higienizam com vapor) são eletrodomésticos que deveriam ter vida útil de 10 a 15 anos, pelo menos. Porém, muitos problemas que os equipamentos apresentam e reduzem esse tempo são provocados pelos próprios usuários, segundo as assistências técnicas. Por isso, o Shoptime reuniu algumas dicas para você usar sua lavadora de roupa corretamente e cuidar bem dela para prolongar sua durabilidade.

A maioria das máquinas de lavar roupa vem com um manual de instruções bastante completo, que ensina a instalar e a usar no dia a dia. Quanto mais modernas as lavadoras, mais funções e recursos elas possuem, e também mais cuidados são necessários para não prejudicá-las. É importante ter sempre o manual de instruções à mão.

O consumidor encontra opções de lavadoras smart do tipo lava e seca ou 3 em 1, mais sofisticadas e com funções diversas, com conectividade com a Internet e um ganho significativo em desempenho, eficiência e maior economia de água e de energia. Leia mais aqui.

Cuidados no uso diário

Conheça os ciclos de lavagem da sua máquina ou lava e seca para utilizá-los corretamente no dia a dia. Isso vai preservar melhor os tecidos, além de economizar água, sabão e energia. Quanto mais modernos os equipamentos, mais ciclos e programas especializados você encontra.

Evite colocar na mesma lavagem peças de tecidos muito diferentes. Por exemplo, faça um ciclo apenas com toalhas, outro apenas com lençóis e fronhas, outro com camisetas e blusinhas, outro com calças jeans e bermudas, etc.

Invista em sacos protetores para lavar peças íntimas, roupas de linho, seda, lã, maiôs, biquínis, sungas e peças com bordados e apliques. Também existem sacos e bolas plásticas especialmente desenhadas para lavar sutiãs com armação, para que eles não saiam tortos e destruídos da máquina.

Para atender às necessidades da casa sem abusar da máquina, você pode organizar um cronograma de lavagem de roupas ao longo da semana. Você vai economizar água, energia e produtos de limpeza.

Isso porque os fabricantes indicam que o mais recomendável é usar a máquina de lavar roupas, seja smart ou convencional, uma ou duas vezes ao dia, para evitar que certas peças e componentes sejam exigidos além do normal.

O mesmo vale para máquinas lava e seca e também as 3 em 1 (que lavam, secam e higienizam com vapor). Se você for lavar peças pesadas e fazer um ciclo de secagem completo, por várias horas, é melhor deixar a próxima lavagem para o dia seguinte.

Tão importante quanto a quantidade de usos é respeitar a capacidade máxima da lavadora, para que ela não tente funcionar com mais peso do que suporta.

Painel digital

Um item que causa preocupação nos consumidores é o painel eletrônico, já que os displays digitais ou touchscreen não costumam ter uma boa relação com água.

Entretanto, as marcas defendem que, mesmo sendo um elemento delicado, o painel é produzido para suportar respingos e umidade. Então, é só tomar cuidado e não deixar cair água no painel ou na parte externa da máquina. Se o display ou painel ficar molhado, é só secar rapidinho com um pano macio.

Limpeza da lavadora

É essencial fazer a higienização da lavadora de roupas regularmente para eliminar resíduos de produtos e manter a eficiência.

Uma vez por mês, elimine resíduos de sabão e amaciante do dispenser com um litro de água quente. Se a peça desencaixar, lave-a no tanque com uma esponja.

Retire o filtro para lavar, removendo fiapos e outros itens presos. Quem exagera no amaciante perceberá uma camada de gordura. Esfregue com uma escova de dentes ou esponja macia.

Reinstale as peças e faça o processo de autolimpeza da máquina ou lavagem do tambor, seguindo as instruções do painel, do manual ou do aplicativo.

Se a sua máquina não tem autolimpeza, o processo é simples: com a lavadora vazia, selecione um ciclo completo no nível médio de água e, pelo menos, dois enxágues. Coloque uma embalagem (700ml a um litro) de vinagre branco pelo dispenser e deixe a máquina funcionar até o programa terminar.

O vinagre é ácido e dissolve restos de sabão e amaciante que deixam os componentes internos da máquina engordurados.

Para lavadoras com mais de um ano de uso que nunca passaram por essa limpeza, utilize um litro de água sanitária, ao invés do vinagre. Garanta pelo menos três enxágues para não manchar roupas nas lavagens seguintes.

Para limpar a máquina por fora, use apenas um pano macio, sem produtos abrasivos. Pode usar um pouco de detergente neutro em uma esponja macia e depois um pano limpo. Evite produtos de limpeza mais fortes para não deixar o eletrodoméstico amarelado ou manchado. No painel, como dissemos, passe apenas um pano seco, para tirar a poeira.

Outros cuidados

- Não sobrecarregar a lavadora: isso prejudica o motor, os sensores e a performance na lavagem

- Sabão na medida certa: siga a indicação dos produtos e do manual da máquina, ajustando de acordo com a quantidade de peças. Não exagere no sabão nem no amaciante

- Checar os bolsos das roupas: pequenos itens, moedas, chaves, cédulas de dinheiro e papel podem manchar as peças, entupir a tubulação e até mesmo danificar o tambor

- Retirar as roupas da máquina logo depois da lavagem: esquecer as peças molhadas no tambor fechado pode criar odores ruins e até bolor

- Proteger a máquina de sol e chuva: se a única opção para sua lavadora é uma área externa, compre uma capa impermeável para protegê-la

- Nivelar os pés: toda lavadora precisa de total estabilidade para os ciclos e a centrifugação ocorrerem da melhor forma. Aproveite para conferir o estado dos pés ou apoios da máquina e trocá-los, se estiverem danificados

- Faça manutenção: uma vez por ano, chame um técnico de assistência autorizada para fazer um check-up na máquina para aumentar sua vida útil.

