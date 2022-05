Matchfixing no CS:GO: entenda escândalo e acusações contra HObbit, da Cloud9

Vale ressaltar que HObbit está disputando o PGL Major Antwerp 2022 pela Cloud9. Sua equipe, inclusive, será a próxima adversária da Imperial Esports , organização brasileira que conta com nomes como Gabriel " FalleN " Toledo e Fernando " fer " Alvarenga, entre outros. O jogo acontece nesta segunda-feira a partir das 14h30, e será transmitida ao vivo nos canais da PGL na Twitch e no YouTube .

O ex-atleta 5TRYK#R⁠ explicou que o esquema ocorreu na StarLadder Regional Minor Championship CIS closed qualifier, no final de 2015. Os jogadores da PARTY teriam combinado de perder o primeiro round pistol de cada um dos três jogos realizados na fase de grupos da competição e apostar no resultado negativo. A ideia é que cada um dos jogadores receberia um valor de US$ 5 mil (cerca de R$ 25 mil) com as apostas. No entanto, algumas delas foram aparentemente canceladas na época por conta de suspeitas de esquemas.