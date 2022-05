Xiaomi anuncia Mi Band 7 com tela maior e bateria para 15 dias

A Xiaomi Mi Band 7 foi anunciada oficialmente nesta semana com tela maior, promessa de bateria que dura até 15 dias e preço sugerido de 249 yuans, o equivalente a R$ 180. O produto chega por ora ao mercado chinês. A versão com NFC, que permite pagamentos por aproximação, custa 299 yuans, cerca de R$ 215. Além de funcionar por duas semanas longe das tomadas, a nova pulseira inteligente possui uma tela AMOLED de 1,62 polegada. Ou seja, está maior do que o painel de 1,56” da Mi Band 6.