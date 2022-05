Minecraft aparece de graça na Play Store e surpreende jogadores; entenda

Minecraft para celulares Android apareceu de graça por algumas horas na Google Play Store durante a madrugada desta terça-feira (10). Durante o período, alguns usuários conseguiram fazer o download gratuito do game, que costuma custar R$ 37,99 na loja do Google . Ao que tudo indica, a "promoção" aconteceu por erro, já que em poucas horas o game voltou a custar o seu preço anterior. O TechTudo entrou em contato com o Google para entender porque Minecraft ficou de graça na última madruga, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

Pouco após a versão gratuita sair da loja, usuários comentaram surpresos sobre a suposta "promoção" e o assunto logo virou meme na Internet . Muitos internautas fizeram piada com usuários do iPhone (iOS), já que jogo não ficou grátis na App Store.

1 de 1 Segundo usuários, Minecraft ficou gratuito no Android por pouco tempo e alguns usuários conseguiram obter o game de graça — Foto: Divulgação/Mojang Studios Segundo usuários, Minecraft ficou gratuito no Android por pouco tempo e alguns usuários conseguiram obter o game de graça — Foto: Divulgação/Mojang Studios

Minecraft de graça a Play Store: entenda o caso

Segundo o relato de um usuário na rede social Reddit, mais precisamente no subfórum "googleplaydeals", que acompanha promoções da loja, Minecraft teria ficado gratuito no Brasil, na Colômbia, Indonésia e Nova Zelândia por um breve período. Durante esse tempo a página do game na loja indicava que a suposta promoção duraria dois dias. No entanto, o jogo foi oferecido de surpresa e logo retornou ao seu preço original, o que indica que oferta foi decorrência de um erro. Usuários que baixaram o game durante as horas de gratuidade conseguem usá-lo normalmente.

Minecraft é um jogo de aventura e sobrevivência que desafia jogadores a sobreviverem em um mundo hostil repleto de monstros que surgem à noite. Para combatê-los, usuários podem criar armas e armaduras, mas também mudar o mundo a sua volta usando construções para se proteger. O jogo está disponível com multiplayer crossplay em dispositivos Android, iPhone (iOS), PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PCs com Windows 10, além de ter versões offline.

Minecraft de graça gera memes na Internet:

Com informações de Reddit