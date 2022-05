Minecraft: The Wild Update será lançado com Warden, sapos e mais

1 de 6 Minecraft receberá sua próxima grande atualização The Wild Update em 7 de junho — Foto: Reprodução/Minecraft Minecraft receberá sua próxima grande atualização The Wild Update em 7 de junho — Foto: Reprodução/Minecraft

Deep Dark e Warden

O novo bioma Deep Dark é uma área sombria que fica abaixo da base das cavernas atuais e que tem uma característica desconcertante: um silêncio absoluto. Após cavar até chegar nesse local, o jogador terá que se mover com cuidado para não ativar os novos blocos Shrieker, sensíveis ao som, que poderão ser usados por players em máquinas de Redstone. Caso o Shrieker emita seu sinal quatro vezes, será invocada a uma nova criatura, o Warden. Trata-se um monstro poderoso que será difícil de enfrentar até mesmo com armas e armaduras de Netherito.

A única vantagem que jogadores têm sobre o Warden é que ele enxerga mal, se guiando pelo som e cheiro. É possível evitá-lo ao fazer pouco barulho ou ao utilizar flechas e outros projéteis para distraí-lo. Essas técnicas funcionam apenas para tentar escapar do Warden no começo, mas caso o jogador tente enfrentá-lo, a criatura ficará mais focada no combate e não será mais enganada com tanta facilidade.

No novo bioma Deep Dark de Minecraft jogadores poderão encontrar uma nova criatura, o Warden — Foto: Reprodução/Minecraft

Allay

O novo mob Allay foi adicionado ao jogo através de uma votação de usuários durante o evento Minecraft Live em 2021. Trata-se de uma criaturinha voadora azul que acompanhará os protagonistas Steve e Alex e poderá coletar itens específicos caso receba comandos. Eles também são amantes da música e poderão ficar ao redor de blocos de notas musicais.

O Allay é um novo tipo de mob em Minecraft que será capaz de carregar itens para o jogador — Foto: Reprodução/Minecraft

Mangrove Swamp e sapos

O novo bioma pantanoso Mangrove Swamp traz um novo tipo de árvore chamado Mangrove Tree, que tem como principal característica grandes raízes que saem do chão. A espécie fornece também um novo tipo de madeira que gerará novas texturas para todos os itens fabricados com ela. Neste bioma, também será possível encontrar o novo bloco de Lama, item essencial para criar Tijolos de Lama. Fabricar o novo material será bem simples, já que a receita exige somente blocos de Terra e garrafas de água.

O novo bioma de Mangrove Swamp em Minecraft traz um novo tipo de árvore e sapos como mobs passivos — Foto: Reprodução/Minecraft

Os sapos são novos mobs passivos que podem aparecer com três visuais diferentes. O jogador pode alimentá-los com Slimeballs para fazer com que procriem. O sapo será o primeiro mob cuja versão adulta difere do filhote, já que girinos terão representação própria e precisarão de água para se desenvolverem. O sapo também pode comer Magma Cubes, inimigos do Nether, o que fará com que eles deixem um bloco luminoso chamado Froglight. A cor do bloco dependerá do tipo de sapo que o comeu.

Barco com Baú

Uma ótima novidade para aventureiros é o novo Barco com Baú, que permitirá que o jogador explore livremente as águas, carregue seus itens e traga as recompensas de sua aventura de volta. A capacidade do barco é a de um único baú, com 27 espaços. Além disso, diferente do barco tradicional, que pode levar duas pessoas, o Barco com Baú oferece espaço para um passageiro.

O novo Barco com Baú irá se encaixar perfeitamente para os jogadores mais aventureiros em Minecraft — Foto: Reprodução/Minecraft

Sem vagalumes

Uma das novidades prometidas que acabou cancelada foi a adição de vagalumes (Fireflies) ao Mangrove Swamp. Caso tivessem sido adicionados, os pequenos insetos brilhantes iluminariam o bioma e serviriam de alimento para os sapos. No entanto, a equipe desistiu do acréscimo ao descobrir que alguns vagalumes podem ser venenosos para o animal. Após o cancelamento nessa atualização, os desenvolvedores comentaram que não têm planos para trazer os insetos ao game eles no futuro.

Os vaga-lumes que seriam adicionados a Minecraft com a atualização The Wild Update acabaram cancelados — Foto: Reprodução/Minecraft