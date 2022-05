Misterioso projeto da Meta inclui lançamento de muitos óculos VR

A Meta, antes conhecida como Facebook, planeja lançar pelo menos quatro óculos de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) até 2024. De acordo com informações obtidas pelo site The Information, o objetivo é expandir as possibilidades do metaverso, ambiente virtual de interação entre pessoas por meio de avatares digitais. Com os novos componentes, Mark Zuckerberg, CEO da companhia, teria como objetivo fazer com que mais pessoas usassem dispositivos VR, que devem chegar ao mercado por cerca de US$ 799 — cerca de R$ 4.000 em conversão direta.