Motorola lança Moto G52 e Moto E32 no Brasil; confira os preços

Os novos celulares Moto G52 (R$ 1.999) e Moto E32 (R$ 1.499) começaram a ser vendidos no Brasil nesta semana. Ambos os smartphones fazem parte do catálogo mais básico da Motorola , no qual o preço acaba sendo o mais importante. Com ficha técnica intermediária, o novo modelo da linha Moto G tem câmera de 50 megapixels e tela OLED de 6,6 polegadas. Mais simples, o novo integrante da linha Moto E aposta na taxa de atualização de 90 Hz para cativar a clientela.

Tanto o Moto G52 quanto o Moto E32 buscam atrair o consumidor que procura um smartphone com bom custo-benefício na faixa de preço abaixo dos R$ 2.000. Confira a seguir os detalhes de cada um deles.

O Moto G52 possui processador octa-core Snapdragon 680 da Qualcomm, que chega a 2,4 GHz, e 4 GB de memória RAM. O novo modelo da linha Moto G está disponível no site oficial da Motorola com a opção de 128 GB de espaço interno e sai de fábrica com Android 12. Ele é vendido nas cores branco ou preto.

Quanto ao sistema de câmeras, o Moto G52 possui um sensor principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 8 MP e uma macro com 2 MP, responsável por tirar fotos com maior proximidade. O aparelho tem flash LED, zoom digital de 8x e recurso de visão noturna que, de acordo com a empresa, pode melhorar as fotos em locais com baixa luminosidade. Já a câmera de selfie possui 16 MP.

Para completar, o Moto G52 traz Bluetooth 5.0, sensor NFC para pagamento por aproximação e vem com bateria de 5.000 mAh e carregador rápido de 30 W que está disponível na caixa do produto, junto com fones de ouvido e capa protetora.

O Moto E32 está disponível no site da fabricante somente na cor grafite. Ele vem com um processador mais modesto, o Unisoc T606, que é um octa-core de 1,6 GHz. Também apresenta os mesmos 4 GB de memória RAM. Diferentemente do outro modelo, este smartphone roda o agora defasado Android 11 e sua única opção de armazenamento é de apenas 64 GB de espaço.

