MSI 2021: veja times, agenda de jogos e premiação do torneio de LOL

1 de 3 RED Canids Kalunga é a representante brasileira no MSI 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL RED Canids Kalunga é a representante brasileira no MSI 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL

Equipes participantes

Para a edição de 2022, o MSI contará com 11 equipes. A princípio, seriam 12 equipes, mas por conta do cancelamento da liga russa (LCL), ocasionado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, o evento terá um time a menos. A RED Canids Kalunga disputa o título ao lado de Royal Never Give Up (China), DetonatioN FocusMe (Japão), Evil Geniuses (América do Norte), G2 Esports (Europa), fastPay Wildcats (Turquia), ORDER (Oceania), PSG Talon (Hong Kong, Taiwan e Sudeste Asiático), Saigon Buffalo (Vietnã), T1 (Coreia do Sul) e Team Aze (América Latina).

Entre as equipes, destaca-se a Royal Never Give Up, campeã na forte liga chinesa e que chega no MSI 2022 para defender seu título conquistado em 2021. Para os espectadores brasileiros, é interessante ficar de olho na Evil Geniuses também. Afinal, ela conta com o treinador brasileiro Gabriel "Turtle" Peixoto, que levou a equipe a ser campeã da última etapa da LCS.

2 de 3 Evil Geniuses foi campeã da LCS com o brasileiro Turtle como treinador — Foto: Divulgação/ESPAT Media/Riot Games Evil Geniuses foi campeã da LCS com o brasileiro Turtle como treinador — Foto: Divulgação/ESPAT Media/Riot Games

Formato

O MSI 2022 terá três fases ao todo: a fase de grupos, o rumble stage e os playoffs. Na primeira, as equipes foram divididas em três grupos, dois com quatro integrantes e um com três integrantes por conta da ausência da equipe da LCL. Elas disputarão o torneio em formato de pontos corridos, onde as equipes batalharão para ficar entre as melhores colocadas. Nos grupos com quatro integrantes, os times se enfrentarão em dois turnos, enquanto o grupo com três integrantes será definido em quatro turnos. Todos os duelos serão decididos em séries melhores de uma partida (MD1).

MSI 2022 – Fase de Grupos Grupo A Grupo B Grupo C DetonatioN FocusMe PSG Talon Evil Geniuses Saigon Buffalo RED Canids Kalunga G2 Esports T1 Royal Never Give Up ORDER Team Aze fastPay Wildcats -

Finalizada a fase de grupos, as seis melhores equipes avançarão para o rumble stage, que funcionará em um grupo único, no formato de pontos corridos e com dois turnos, onde os confrontos serão novamente realizados em séries melhores de uma partida (MD1). As quatro melhores colocadas do rumble stage avançarão para a última fase, os playoffs. Desta vez, as sobreviventes serão colocadas em uma chave de eliminação simples, com duas semifinais e a grande final, e disputarão séries melhores de cinco partidas (MD5) até a campeã ser definida.

3 de 3 A chinesa Royal Never Give Up é a atual campeã do Mid-Season Invitational — Foto: Divulgação/Riot Games A chinesa Royal Never Give Up é a atual campeã do Mid-Season Invitational — Foto: Divulgação/Riot Games

Premiação

A premiação total do MSI 2022 será de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Esse valor será dividido entre todas as competidoras, sendo o maior valor dedicado para a campeã. Veja, na tabela abaixo, como ficou essa divisão:

MSI 2022 – Premiação Colocação Premiação Percentual 1° US$ 75 mil (R$ 370 mil) 30% 2° US$ 50 mil (R$ 250 mil) 20% 3°–4° US$ 25 mil (R$ 125 mil) 10% 5° US$ 17,5 mil (R$ 86 mil) 7% 6° US$ 17,5 mil (R$ 86 mil) 7% 7°–9° US$ 8,325 mil (R$ 41 mil) 3.33% 10°–11° US$ 5 mil (R$ 25 mil) 2%

Agenda do MSI

Os jogos e horários da primeira fase do MSI 2022 já foram definidos. Toda a ação será transmitida nos canais oficias da Riot Games nas plataformas Twitch e no YouTube. Veja, a seguir, como ficou o calendário:

Fase de Grupos

Terça-feira, 10 de maio

T1 x Saigon Buffalo (5h)

Team Aze x DetonatioN FocusMe (6h)

ORDER x G2 Esports (7h)

Evil Geniuses x G2 Esports (8h)

fastPay Wildcats x Royal Never Give Up (9h)

RED Canids Kalunga x PSG Talon (10h)

Quarta-feira, 11 de maio

G2 Esports x Evil Geniuses (5h)

Evil Geniuses x ORDER (6h)

DetonatioN FocusMe x Saigon Buffalo (7h)

Team Aze x T1 (8h)

fastPay Wildcats x RED Canids Kalunga (9h)

(9h) Royal Never Give Up x PSG Talon (10h)

Quinta-feira, 12 de maio

ORDER x Evil Geniuses (5h)

G2 Esports x ORDER (6h)

PSG Talon x fastPay Wildcats (7h)

Royal Never Give Up x RED Canids Kalunga (8h)

Saigon Buffalo x Team Aze (9h)

T1 x DetonatioN FocusMe (10h)

Sexta-feira, 13 de maio

PSG Talon x RED Canids Kalunga (3h)

(3h) Royal Never Give Up x fastPay Wildcats (4h)

fastPay Wildcats x PSG Talon (5h)

RED Canids Kalunga x Royal Never Give Up (6h)

x Royal Never Give Up (6h) RED Canids Kalunga x fastPay Wildcats (7h)

x fastPay Wildcats (7h) PSG Talon x Royal Never Give Up (8h)

Sábado, 14 de maio

Evil Geniuses x G2 Esports (3h)

Evil Geniuses x ORDER (4h)

G2 Esports x ORDER (5h)

G2 Esports x Evil Geniuses (6h)

ORDER x Evil Geniuses (7h)

ORDER x G2 Esports (8h)

Domingo, 15 de maio

Team Aze x Saigon Buffalo (3h)

DetonatioN FocusMe x T1 (4h)

Saigon Buffalo x DetonatioN FocusMe (5h)

T1 x Team Aze (6h)

DetonatioN FocusMe x Team Aze (7h)

Saigon Buffalo x T1 (8h)

Rumble Stage

20 de maio – 24 de maio

Playoffs