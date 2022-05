MSI 2022: como assistir à final entre RNG e T1

A grande final do Mid-Season Invitational (MSI) 2022, torneio internacional de League of Legends , acontece neste domingo (29) a partir das 5h (horário de Brasília). Será uma série melhor de cinco partidas (MD5) entre a atual campeã Royal Never Give Up, da China, e a T1, da Coreia do Sul. O confronto será transmitido em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube , e em outras línguas nos canais da Riot Games nas mesmas plataformas.

A vencedora levará o título do MSI 2022 e a premiação de US$ 75 mil (cerca de R$ 355 mil). Vale destacar que ambas as equipes já foram campeãs do MSI em duas oportunidades e também estarão disputando pelo primeiro tricampeonato da história da competição. Veja, a seguir, como as finalistas chegam na disputa pelo título.

1 de 3 RNG e T1 fazem o duelo da final do MSI 2022 — Foto: Divulgação/LoL Esports RNG e T1 fazem o duelo da final do MSI 2022 — Foto: Divulgação/LoL Esports

Royal Never Give Up

A chinesa Royal Never Give Up vem participando do MSI 2022 de forma remota, direto de seu país, devido às restrições causadas pela pandemia. Mesmo assim, a equipe liderada por Chen "GALA" Wei não encontrou tantas dificuldades para chegar na decisão do título e disputar pelo tricampeonato. Em suas primeiras apresentações na fase de grupos, a RNG se classificou de forma invicta, inclusive conquistando duas vitórias sobre a brasileira RED Canids Kalunga. Depois, no Hexagonal, a invencibilidade se encerrou, mas seu favoritismo só cresceu na competição.

A RNG terminou a segunda fase com oito vitórias e duas derrotas, o que lhe rendeu a liderança. Vale destacar que uma dessas derrotas foi exatamente contra a T1 na última rodada do Hexagonal. Apesar disso, a RNG não se abalou e fez uma ótima apresentação na semifinal. O duelo foi contra a Evil Geniuses, que fez uma boa série e foi capaz de assustar os chineses em diversos momentos das partidas. Contudo, foi nos momentos complicados que a RNG provou sua competência para manter o mesmo ritmo e vencer por 3–0 para avançar como favorita à final.

2 de 3 Royal Never Give Up tentará o tricampeonato no Mid-Season Invitational e seu segundo título seguido — Foto: Divulgação/LoL Esports Royal Never Give Up tentará o tricampeonato no Mid-Season Invitational e seu segundo título seguido — Foto: Divulgação/LoL Esports

T1

A T1 se classificou para o MSI 2022 após realizar uma campanha exemplar na liga sul-coreana (LCK), onde não perdeu uma única série em toda a competição. Por conta disso, a equipe de Lee "Faker" Sang-hyeok adquiriu o status de favorita no torneio internacional. Na primeira fase, a T1 fez o esperado e conseguiu a classificação para o Hexagonal de forma invicta. No entanto, a fase seguinte não teve o mesmo enredo e ainda contou com momentos que geraram desconfianças para a equipe sul-coreana, inclusive com derrotas em duelos contra a G2 Esports e a Evil Geniuses.

Apesar dos sustos, a T1 se recuperou na reta final do Hexagonal e fechou essa fase com uma excelente vitória contra sua principal rival, RNG. Já na semifinal, a T1 provou que os momentos ruins do Hexagonal foram apenas pequenos acidentes de percurso. O duelo contra a G2 foi dominado de ponta a ponta pela equipe sul-coreana, que não tomou conhecimento dos europeus, aplicou um 3–0 na série e se classificou para a grande final. A atuação foi o suficiente para convencer a torcida local de que há grandes chances do tricampeonato do MSI ficar para a Coreia do Sul.

3 de 3 T1 ignorou os momentos ruins do Hexagonal, atropelou a G2 na semifinal e vai para a grande final com chances reais de buscar o tricampeonato — Foto: Divulgação/LoL Esports T1 ignorou os momentos ruins do Hexagonal, atropelou a G2 na semifinal e vai para a grande final com chances reais de buscar o tricampeonato — Foto: Divulgação/LoL Esports

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

