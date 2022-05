MSI 2022: como assistir aos jogos da RED Canids no torneio de LOL

A RED Canids representa o Brasil no Mid-Season Invitational (MSI) 2022. O torneio internacional começará nesta terça-feira (10) com a fase de grupos e terá sua grande final no dia 29 de maio. A Matilha conseguiu a classificação ao vencer o 1º split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) em cima da paiN Gaming e estará no Grupo B da competição, ao lado de PSG Talon (PCS), Royal Never Give Up (LPL) e Istanbul Wildcats (TCL). O primeiro jogo da equipe acontece hoje, às 10h, contra o PSG. Confira o calendário abaixo: