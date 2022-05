MSI 2022: RED Canids perde para a RNG e é eliminada do torneio de LOL

A RED Canids Kalunga perdeu para a Royal Never Give Up, neste sábado (14), e foi eliminada do Mid-Season Invitational 2022 , torneio internacional de League of Legends . O confronto era considerado muito difícil para a equipe brasileira, que precisava superar a atual campeã da competição para tentar forçar um desempate contra a PSG Talon e decidir a última vaga do Grupo B. Apesar do esforço da RED no jogo mais importante do torneio até então, a RNG confirmou seu favoritismo e não deu chances para a equipe brasileira sonhar com a classificação.

Com isso, os jogos do Grupo B do MSI 2022 foram finalizados, e RNG e PSG estão classificadas para a próxima fase. RED ficou com a terceira colocação, na frente da fastPay Wildcats, da Turquia. A fase de grupos do MSI termina neste domingo (15) com os últimos jogos do Grupo A. Lembrando que a competição é transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Riot Games na Twitch e no YouTube. Veja, a seguir, os destaques da partida entre RED e RNG.

O draft da RED Canids teve como destaques o Darius para Guilherme "Guigo" Ruiz, e o Lee Sin para Gabriel "Aegis" Saes. As duas escolhas são muito confortáveis para os dois jogadores e poderia ser o diferencial para a RED. O começo foi interessante, com Aegis (Lee Sin) descendo para a rota inferior e garantindo o first blood. Infelizmente, logo em seguida, Alexandre "TitaN" Lima (Xayah) foi emboscado na rota e Guigo (Darius) não conseguiu vencer o duelo pessoal contra Chen "Bin" Ze-Bin (Gragas). A partir desse momento, o jogo desandou de vez e a RNG passou a controlar a partida sem dificuldades.

Aegis (Lee sin) ainda mostrou que queria muito a vitória, fez excelentes rotações para ficar com abates, fazer os dois primeiros dragões e quebrar um pouco o ritmo da RNG. Eventualmente, o jogo se tornou em um completo caos, com excessos da RNG e algumas boas respostas dos brasileiros. No entanto, Li "Xiaohu" Yuan-Hao (Gwen) eliminou sozinhou dois jogadores da RED na rota inferior e abriu o espaço para a RNG fazer o Barão e acabar de vez com as chances do Brasil. Bastou para a equipe chinesa marchar para a base adversária e fechar o jogo aos 29 minutos.

Veja, na tabela abaixo, como ficou a classificação do Grupo B:

MSI 2022 – Classificação Final do Grupo B Colocação Equipe Vitórias–Derrotas Vaga 1° Royal Never Give Up 6–0 Rumble Stage (2° fase) 2° PSG Talon 3–3 Rumble Stage (2° fase) 3° RED Canids Kalunga 2–4 - 4° fastPay Wildcats 1–5 -

O Mid-Season Invitational 2022 começou no dia 10 de maio e tem sua grande final marcada para o dia 29 do mesmo mês. A competição contou inicialmente com 11 equipes ao todo, com destaque para a própria Royal Never Give Up, que é a atual campeã, a T1, bicampeã do torneio, e a G2 Esports, única campeã do ocidente no MSI. A premiação total do MSI 2022 é de US$ 250 mil, cerca de R$ 1,2 milhão), que será dividido entre todas as participantes.