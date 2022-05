MSI 2022: RED Canids perde para a RNG e embola o Grupo B do torneio de LOL

A RED Canids Kalunga foi derrotada pela Royal Never Give Up, nesta quinta-feira (12), pelo Mid-Season Invitational (MSI ) 2022, torneio internacional de League of Legends . Os brasileiros não sentiram a pressão de jogar contra a atual campeã da competição e tomaram decisões muito agressivas desde os primeiros minutos de jogo. O começo foi promissor para a RED, mas a RNG assumiu o controle da partida com o passar do tempo, principalmente graças às rotações de Li "Xiaohu" Yuan-Hao com seu Galio e o dano de Chen "GALA" Wei com seu Lucian. Apesar de boas tentativas de reação da RED, a equipe chinesa ficou com a vitória no final.

A RED volta a jogar nesta sexta-feira (13) pela última rodada do Grupo B. Os brasileiros jogarão seus três últimos jogos nessa fase, a começar com confronto contra a PSG Talon, que começa às 3h, no horário oficial de Brasília. O transmissão acontece ao vivo nos canais oficiais da Riot Games na Twitch e no YouTube. A seguir, veja os destaques da partida entre RED e RNG.

1 de 1 RED Canids sofreu sua segunda derrota no Mid-Season Invitational 2022 — Foto: Divulgação/LoL Esports RED Canids sofreu sua segunda derrota no Mid-Season Invitational 2022 — Foto: Divulgação/LoL Esports

A ação no jogo começou com menos de um minuto. A RED Canids fez uma armadilha para a RNG na rota superior e Alexandre "TitaN" Lima (Draven) ficou com o first blood em cima de Chen "Bin" Ze-Bin (Gwen). A postura dos brasileiros permaneceu muito agressiva, buscando jogadas arriscadas e chamando a RNG para a luta a todo o momento nessa fase de rotas. A RED chegou a ter vantagem de recursos nos primeiros minutos, mas as constantes rotações de Li "Xiaohu" Yuan-Hao (Galio) pressionaram demais as rotas dos brasileiros e fizeram a RNG assumir as rédeas da partida.

A RED conseguiu encontrar um Dragão, torres e até pickoffs na tentativa de reencontrar aquela vantagem inicial. Porém o Lucian de Chen "GALA" Wei ficou muito forte após o final da fase de rotas e foi capaz de derreter a linha de frente dos brasileiros sem grandes problemas para abrir todo o espaço para sua equipe dominar o mapa. Tanto que o atirador foi recompensado na reta final com o primeiro Pentakill desse MSI 2022. Sem dificuldades após o Barão, a RNG fechou o jogo e chegou à terceira vitória.

Veja como ficou a classificação do Grupo B ao final desse primeiro turno:

MSI 2022 – Classificação do Grupo B Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° Royal Never Give Up 3–0 2° RED Canids Kalunga 1–2 3° PSG Talon 1–2 4° fastPay Wildcats 1–2

Vale lembrar que a rodada final do Grupo B acontece nesta sexta-feira (13). As equipes jogarão todas as partidas do segundo turno do grupo e definirão as classificadas para a próxima fase. Confira como ficaram os horários dos confrontos:

PSG Talon x RED Canids Kalunga (3h)

(3h) Royal Never Give Up x fastPay Wildcats (4h)

fastPay Wildcats x PSG Talon (5h)

RED Canids Kalunga x Royal Never Give Up (6h)

x Royal Never Give Up (6h) RED Canids Kalunga x fastPay Wildcats (7h)

x fastPay Wildcats (7h) PSG Talon x Royal Never Give Up (8h)