MSI 2022: RED Canids perde para a Wildcats em seu 2º jogo no torneio

A RED Canids Kalunga perdeu para a fastPay Wildcats, nesta quarta-feira (11), pelo Mid-Season Invitational (MSI) 2022, torneio internacional de League of Legends . Depois de fazer uma excelente estreia contra a PSG Talon , a RED chegou no segundo dia com muita moral para buscar a vitória contra o principal rival do Brasil no cenário de LOL, a Turquia. Os brasileiros fizeram um jogo excelente, inclusive abrindo o inibidor da rota inferior, mas uma jogada errada pela rota do meio custou caro. A Wildcats soube aproveitar e causou a primeira derrota da RED na competição.

O próximo jogo da RED Canids Kalunga será contra a atual campeã Royal Never Give Up. O duelo será realizado nesta quinta-feira (12) às 8h, no horário oficial de Brasília. Vale lembrar que os jogos são transmitidos ao vivo pelos canais oficiais da Riot Games na Twitch e no YouTube. Confira, a seguir, os destaques da partida entre RED e Wildcats.

1 de 1 RED Canids sofreu sua primeira derrota no MSI 2022 após duelo contra a Wildcats — Foto: Divulgação/CBLOL RED Canids sofreu sua primeira derrota no MSI 2022 após duelo contra a Wildcats — Foto: Divulgação/CBLOL

Assim como na estreia, foi a RED Canids que tomou a iniciativa contra a Wildcats. Os brasileiros fizeram uma movimentação rápida para o top para fazer um dive e ficar com o first blood, mas Gabriel "JoJo" Dzelme (Alistar) acabou abatido no processo. Aos 10 minutos de jogo, a Wildcats forçou o dragão, ficou com o objetivo, mas Alexandre "TitaN" Lima (Jhin) conseguiu um abate na tentativa de fuga dos turcos. No entanto, a Wildcats se viu na vantagem nas primeiras lutas, principalmente graças às boas jogadas de Soner "StarScreen" Kaya (Mordekaiser), e conquistou uma pequena vantagem inicial.

Eventualmente, a RED começou a ganhar espaço pelo mapa e passou a mostrar sua principal qualidade, que é exatamente a sincronia nas lutas entre equipes. Tanto é que os brasileiros conseguiram igualar em ouro e até chegaram ao inibidor da rota inferior rapidamente. Porém, Tolga "Serin" Ölmez (Ahri) também quis os holofotes para ele e, ao lado de StarScreen (Mordekaiser), conseguiu segurar o ímpeto da RED. Aos 27 minutos, uma iniciação errada na rota do meio custou caro para a RED, que sofreu um ace sem levar nenhum adversário e viu seu nexus cair.

A rodada de quarta-feira (11) vai se encerrar com o jogo entre Royal Never Give Up e PSG Talon. O MSI 2022 começou na terça-feira (10) com sua fase de grupos e terá jogos até o dia 29 de maio, data da grande final. Ao todo, são 11 equipes disputando pelo título e pela maior fatia da premiação total de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).