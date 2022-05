MSI 2022: RED Canids vence a PSG Talon em sua estreia no torneio de LOL

A RED Canids Kalunga venceu a PSG Talon, nesta terça-feira (10), em sua estreia no Mid-Season Invitational (MSI) 2022, torneio internacional de League of Legends. A partida era considerada bastante complicada para os brasileiros, visto que a adversária chegava ao torneio após ficar com o Top 4 na edição anterior. No entanto, a RED pouco se importou com o histórico e chegou em Summoner's Rift buscando mostrar todo o seu potencial desde os primeiros minutos. A estratégia agressiva funcionou, e a equipe brasileira dominou o duelo de ponta a ponta para estrear com vitória na competição.