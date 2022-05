MSI 2022: veja equipes classificadas e tabela de jogos dos playoffs

A Fase Hexagonal do Mid-Season Invtational (MSI) 2022, torneio internacional de League of Legends, chegou ao fim nesta terça-feira (24). Royal Never Give Up (China), T1 (Coreia do Sul), G2 Esports (Europa) e Evil Geniuses (América do Norte) conquistaram a classificação para os playoffs, onde lutarão pelo título e pela maior fatia da premiação total de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Vale lembrar que a RED Canids, representante brasileira no torneio, foi eliminada ainda na fase de grupos.