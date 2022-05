MSI 2022: veja grupos e times classificados para o torneio de LOL

As outras equipes na disputa são T1, DetonatioN FocusMe, Saigon Buffalo, Team Aze, Evil Geniuses, G2 Esports e ORDER. Vale lembrar que os jogos serão transmitidos pelos canais oficiais da Riot Games da Twitch e no Youtube. A seguir, você conhece um pouco mais sobre cada equipe participante no MSI 2022 e o que esperar da fase de grupos.

Grupo A

No Grupo A, as equipes participantes são T1, Saigon Buffalo, Team Aze e DetonatioN FocusMe. A favorita a ficar com a liderança do grupo e a grande sensação do momento é a T1, da Coreia do Sul. Em uma das mais competitivas ligas de League of Legends do mundo, a LCK, a equipe do astro Lee "Faker" Sang-hyeok fez o impensável e conquistou o título de forma invicta. Além de o momento ser excelente para a T1, ela estará jogando em casa e com o apoio de sua torcida, o que pode ser o cenário perfeito para iniciar sua campanha no MSI com a liderança do Grupo A e dar seus primeiros passos rumo ao tricampeonato.

Vale ressaltar que a equipe não tem somente Faker como grande nome do elenco. Todos os jogadores se mostraram em um excelente nível para dominar a liga sul-coreana de ponta a ponta. No entanto, Ryu "Keria" Min-seok aperece como o destaque da T1 no momento, principalmente por ter se tornado na maior referência para os suportes atualmente.

MSI 2022 – Grupo A Equipe Região T1 Coreia do Sul Saigon Buffalo Vietnã Team Aze América Latina DetonatioN FocusMe Japão

Por outro lado, a Saigon Buffalo chega ao MSI após o Vietnã estar ausente nos últimos torneios internacionais por conta da pandemia e certamente tentará lembrar a todos do que sua região é capaz. Team Aze representa a América Latina, uma região que já fez boas apresentações em palcos internacionais, mas que ainda tenta encontrar melhores resultados. Fecha o grupo a japonesa DetonatioN FocusMe, uma equipe que surpreendeu a todos ao mostrar grande evolução e conquistar a vaga na fase de grupos do Mundial de LOL 2021.

Grupo B

Após sua participação no MSI 2017, a RED Canids Kalunga retorna ao evento para competir no Grupo B, ao lado de Royal Never Give Up, PSG Talon e fastPay Wildcats. Os brasileiros fizeram uma campanha bastante irregular na primeira etapa do CBLOL 2022, mas cresceram no momento certo para ficar com o título e a vaga no MSI 2022. O desafio, no entanto, será muito complicado para a RED, principalmente quando vemos que a Royal Never Give Up, campeã do MSI 2021 e da primeira etapa da liga chinesa de 2022 estará presente.

Também pesa o histórico do Brasil de nunca ter superado a antiga fase de entrada e nem a atual fase de grupos na competição. Porém, a excelente fase dos jogadores, em especial do caçador Gabriel Vinicius "Aegis" Saes e do topo Guilherme "Guigo" Ruiz, destaques na grande final contra a paiN Gaming, podem dar esperanças de uma inédita classificação para o Brasil.

MSI 2022 – Grupo B Equipe Região RED Canids Kalunga Brasil Royal Never Give Up China fastPay Wildcats Turquia PSG Talon Hong Kong, Taiwan e Sudeste Asiático

Outro duelo que chama a atenção é entre RED e fastPay Wildcats. No cenário de League of Legends, Brasil e Turquia possuem uma rivalidade grande. Esse cenário se iniciou logo nos primeiros torneios internacionais e se destaca principalmente pelas provocações entre jogadores e torcedores nas redes sociais. Por fim, PSG Talon aparece para completar um grupo muito complicado. Ela foi Top 4 no MSI 2021, sendo eliminada somente pela campeã Royal Never Give Up, e terá ao seu lado a excelente fase do topo Su "Hanabi" Chia-Hsiang para disputar pela liderança do Grupo B.

Grupo C

Se o Grupo B contará com a rivalidade entre Brasil e Turquia, o Grupo C será o palco de um dos duelos mais clássicos do League of Legends: América do Norte contra Europa. Evil Geniuses e G2 Esports serão protagonistas dessa rivalidade e terão a oportunidade de realizar diversos duelos em um grupo que só terá três integrantes. Enquanto a Evil Geniuses contará com o surpreendente atirador Kyle "Danny" Sakamaki ao seu lado, a G2 levará a experiência de Marcin "Jankos" Jankowski para equilibrar o confronto.

A terceira participante será a ORDER, da Oceania, que tem o topo Brandon "BioPanther" Alexander como principal jogador e tentará se aproveitar desse duelo pessoal entre os dois continentes para beliscar uma vaga na próxima fase. Vale lembrar que o Grupo C conta com apenas três equipes por conta da ausência de uma equipe da LCL. A liga russa foi cancelada devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

MSI 2022 – Grupo C Equipe Região Evil Geniuses América do Norte G2 Esports Europa ORDER Oceania

Os espectadores brasileiros também possuem um motivo a mais para acompanhar o Grupo C. Afinal, o treinador Gabriel "Turtle" Peixoto foi um dos responsáveis pelo sucesso da EG na liga norte-americana e também representará o Brasil na Coreia do Sul.

Com informações de LoL Esports e Liquipedia