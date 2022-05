MSI 2022: veja jogos, horário e tabela de resultados da fase de grupos

O Mid-Season Invitational (MSI), segundo maior torneio do calendário competitivo de League of Legends, começa nesta terça-feira (10) em Busan, na Coreia do Sul, e termina no dia 29 de maio. O Brasil é representado pela RED Canids, que venceu o 1º split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2022. Além dela, outros 10 times representantes das ligas mundiais de LOL disputam o título internacional. Todos os jogos serão transmitidos nos canais oficiais da Riot Games Brasil no YouTube e Twitch, além do site LOL Esports, onde brindes serão distribuídos aos espectadores. Confira a seguir as equipes, os grupos e a tabela de jogos da primeira fase da competição.