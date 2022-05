MSI 2022: veja times classificados e calendário de jogos no Hexagonal final

1 de 2 T1 chega mais uma vez como um dos principais candidatos ao título do MSI 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games T1 chega mais uma vez como um dos principais candidatos ao título do MSI 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games

O hexagonal reunirá os times em um único grupo, e todos jogarão em formato de pontos corridos com partidas definidas em melhor de um (MD1). Os quatro primeiros colocados avançam para os playoffs. Sem muita surpresa, a T1, vencedora do MSI em 2016 e 2017, garantiu vaga na penúltima fase após terminar o grupo A na liderança. O time, inclusive, teve uma campanha impecável, com seis vitórias e nenhuma derrota.

A Royal Never Give Up, atual campeã do MSI, repetiu o mesmo feito no grupo B, garantindo a segunda vaga no hexagonal. Já a G2 Esports confirmou a terceira vaga após terminar como líder do grupo C somando oito vitórias ao invés de seis, pois, com um time a menos, o grupo C teve mais partidas para compensar.

MSI 2022 está sendo realizado na Coreia do Sul — Foto: Divulgação/Riot Games

A quarta vaga no hexagonal foi para Saigon Buffalo, que havia participado do MSI pela primeira vez em 2019. Dessa vez, o time fechou a fase de grupos em segundo lugar no A, com quatro vitórias e duas derrotas. A conhecida PSG Talon, por sua vez, é a segunda representante do grupo B no hexagonal, que garantiu vaga após terminar em segundo lugar na fase de grupos. Fecha o hexagonal a Evil Geniuses, segundo colocado do grupo C, que terminou a fase de grupos com quatro vitórias e quatro derrotas.

Confira, a seguir, a relação de jogos do hexagonal final do MSI 2022:

Dia 1

Sexta-feira, 20 de maio

5h - T1 x G2

6h - Evil Geniuses x RNG

7h - PSG x Saigon Buffalo

8h - G2 x RNG

9h - Saigon Buffalo x Evil Geniuses

10h - PSG x T1

Dia 2

Sábado, 21 de maio

5h - G2 x Evil Geniuses

6h - RNG x PSG

7h - T1 x Saigon Buffalo

8h - PSG x Evil Geniuses

9h - RNG x T1

10h - Saigon Buffalo x G2

Dia 3

Domingo, 22 de maio

5h - Evil Geniuses x T1

6h - G2 x PSG

7h - RNG x Saigon Buffalo

8h - T1 x PSG

9h - RNG x G2

10h - Evil Geniuses x Saigon Buffalo

Dia 4

Segunda-feira, 23 de maio

5h - PSG x G2

6h - T1 x Evil Geniuses

7h - Saigon Buffalo x RNG

8h - G2 x T1

9h - Saigon Buffalo x PSG

10h - RNG x Evil Geniuses

Dia 5

Terça-feira, 24 de maio

5h - G2 x Saigon Buffalo

6h - Evil Geniuses x PSG

7h - Saigon Buffalo x T1

8h - PSG x RNG

9h - Evil Geniuses x G2

10h - T1 x RNG

Com informações de Liquipedia