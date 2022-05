MultiVersus é um divertido jogo de luta grátis 'estilo' Super Smash Bros; testamos

MultiVersus é um novo jogo de luta em arena, ao estilo Super Smash Bros. , que está sendo desenvolvido pela Player First Games em parceira com a Warner Bros . O game chega para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One e Xbox Series X / S de forma gratuita e trazendo suporte para crossplay. Com previsão de lançamento para 2022, o jogo traz um elenco variado, com personagens icônicos das marcas da Warner Bros que vão desde heróis como Batman e Super-Homem até Salsicha, Tom e Jerry, Pernalonga, entre outros.

Um novo teste Alfa fechado acontece entre 19 a 27 de maio e o TechTudo foi convidado a testar o game. Confira, nas linhas a seguir, os principais detalhes de MultiVersus e também as nossas primeiras impressões.

1 de 4 MultiVersus é jogo de luta que reúne personagens icônicos da Warner Bros. em arenas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games MultiVersus é jogo de luta que reúne personagens icônicos da Warner Bros. em arenas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

👉 Qual é o melhor jogo de luta para Android? Comente no Fórum TechTudo

Gameplay

Diferente de jogos de luta tradicionais, MultiVersus aposta em um formato de dois contra dois, com grande ênfase no competitivo online. Isso também se reflete nos kits de habilidades dos personagens, que têm foco na cooperação. Há, ainda, a possibilidade de participar de partidas um contra um ou até mesmo cada um por si para até quatro jogadores.

Segundo a desenvolvedora, a intenção é alimentar o jogo com novos conteúdos a cada temporada, incluindo personagens, modos de jogo e skins. Os testes fechados também já trouxeram uma prévia de um sistema de Passe de Batalha semelhante a Fortnite, que garante recompensas conforme aumenta de nível.

O jogo fará uso de netcode de rollback para garantir partidas online de melhor qualidade aos jogadores, além de ter suporte ao cross-progression entre todas as plataformas. Isso significa que será possível parear partidas e transferir dados salvos independente da plataforma.

2 de 4 Gratuito e com suporte a cross-play, MultiVersus promete movimentar cenário de jogos de luta — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Gratuito e com suporte a cross-play, MultiVersus promete movimentar cenário de jogos de luta — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Personagens

A Warner Bros. Games confirmou novos lutadores jogáveis de MultiVersus, incluindo: Velma, de Scooby Doo; Taz, dos Looney Tunes; e o Gigante de Ferro, do filme homônimo de 1999. Confira a lista completa de personagens confirmados até o momento com seus dubladores da versão em inglês:

Batman (DC) – dublado por Kevin Conroy;

Super-Homem (DC) – dublado por George Newbern;

Mulher-Maravilha (DC) – dublada por Abby Trott;

Harley Quinn (DC) – dublada por Tara Strong;

Salsicha (Scooby-Doo) – dublado por Matthew Lillard;

Pernalonga (Looney Tunes) – dublado por Eric Bauza;

Arya Stark (Game of Thrones) – dublada por Maisie Williams;

Jake (Hora de Aventura) – dublado por John DiMaggio;

Finn (Hora de Aventurae) – dublado por Jeremy Shada;

Steven Universe (Steven Universe) – dublado por Daniel DiVenere;

Garnet (Steven Universe) – dublada por Estelle;

Tom & Jerry - dublados por Eric Bauza;

Reindog (personagem original); - dublado por Andrew Frankel

Velma (Scooby-Doo) – dublada por Kate Mucucci;

Taz (Looney Tunes) – dublado por Jim Cummings;

Gigante de Ferro (O Gigante de Ferro) – dublado por Jon Lipow.

Primeiras impressões

O TechTudo testou a versão alfa do game em um PS5, onde identificamos eventuais quedas da taxa de fps, além de alguns bugs. Entre eles, o que mais incomodou foi o travamento dos menus, sendo necessário reiniciar o game para continuar a jogá-lo. Em contrapartida, os problemas são pequenos quando comparados aos gráficos coloridos e personagens cheios de carisma, que ficam ainda mais interessantes por conta das combinações inusitadas de poderes e habilidades.

Outro aspecto que deve agradar aos mais detalhistas é a dublagem (em inglês) das falas dos personagens, que foram feitas com as vozes dos atores originais. Mas, vale ressaltar que o game também vai contar com dublagem em português.

3 de 4 MultiVersus chega com gráficos coloridos e personagens cheios de carisma — Foto: Divulgação/Steam MultiVersus chega com gráficos coloridos e personagens cheios de carisma — Foto: Divulgação/Steam

No alfa, o jogo veio com quatro modos distintos. O primeiro é o 1vs1, onde os heróis se enfrentam individualmente, enquanto combate em equipes é a opção com dois times de 2 jogadores. Há ainda o cooperativo vs IA, que também é feito em duplas, mas contra o próprio jogo, e o TCT, onde 4 jogadores se enfrentam em meio ao caos generalizado.

Destes, o maior destaque vai para a partida em duos, que é recomendada pelo próprio game. É o melhor modo para aproveitar a proposta central do jogo, que é combinar habilidades de personagens de universos distintos e criar sinergia entre eles. Isso, é claro, sem falar na parte cômica que é ver a Mulher Maravilha e o Salsicha, por exemplo, operando em equipe.

No entanto, como ocorre em games de propostas parecidas, como Brawlhalla e o próprio Super Smash Bros., a orientação da luta em equipes pode ser bastante confusa, principalmente para os jogadores que não estão acostumados com o gênero. O game utiliza cores para diferenciar as equipes na tentativa de melhorar a visualização, mas, em meio aos caos e os efeitos visuais das habilidades, manter os olhos nos personagens pode ser um problema mesmo com o recurso.

4 de 4 As disputas entre quatro jogadores podem ser visualmente confusas em MultiVersus — Foto: Divulgação/Steam As disputas entre quatro jogadores podem ser visualmente confusas em MultiVersus — Foto: Divulgação/Steam

Com um bom elenco de personagens, estrutura dinâmica para combates e carisma de sobra, MultiVersus se mostrou bastante promissor, mesmo com os problemas citados (afinal, ainda se trata de uma versão alfa). Divertido e estratégico, o jogo é uma boa opção para quem quer curtir um jogo de luta gratuito com os amigos.

Como se registrar para o Alfa fechado

Aqueles que desejam experimentar MultiVersus antes do lançamento oficial têm a chance de se registrar para o teste Alfa fechado, que acontece de 19 a 27 de maio. O primeiro passo é acessar a página oficial de inscrição (https://account.wbgames.com/betas/register/627595d1ae1f57d328fc046e) e fazer login na conta WB Games.

Vale notar que o cadastro não garante acesso ao teste, pois estará sujeito à disponibilidade de chaves. Caso você não seja selecionado, haverá um teste Beta aberto para todos os interessados em algum momento de julho, ainda sem data definida.