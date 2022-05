Mundial de Free Fire 2022: como assistir à final com LOUD e Vivo Keyd

LOUD e Vivo Keyd jogarão a grande final do Mundial de Free Fire 2022 (Free Fire World Series) neste sábado (21) a partir das 10h, no horário oficial de Brasília. Serão 12 equipes reunidas na Ilha de Sentosa, Singapura, disputando pela taça da competição e pela premiação de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). O jogo será transmitido ao vivo pelos canais oficiais do Free Fire Esports no YouTube e na BOOYAH! Live . O canal de televisão aberta RedeTV e o Space, na televisão fechada, também estarão transmitindo a final da competição.

1 de 3 LOUD e Vivo Keyd representam o Brasil na final do Mundial de Free Fire 2022 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire LOUD e Vivo Keyd representam o Brasil na final do Mundial de Free Fire 2022 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

O Mundial de Free Fire 2022 teve seu início no dia 14 de maio, com o Play-in. Essa fase reuniu dez equipes batalhando por quatro vagas na final. Entre elas, estava a Vivo Keyd, que chegou nesta etapa de abertura após ficar com o vice-campeonato da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7. Durante as seis quedas, a equipe brasileira lutou contra rivais de muita qualidade e que chegaram preparadas para buscar uma dessas vagas na decisão.

Apesar das dificuldades, a Vivo Keyd mostrou as razões de os times brasileiros sempre chegarem como favoritos em competições internacionais. Isso porque fez dois BOOYAHS! e ficou com a terceira colocação, apenas dois pontos atrás da líder, para avançar à final. Na frente da VK, ficaram ECHO Esports, da Indonésia, e Attack All Around, da Tailândia, duas equipes que também vêm de países que já foram campeões mundiais.

2 de 3 Vivo Keyd avançou para a final e lutará pelo título mundial — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Vivo Keyd avançou para a final e lutará pelo título mundial — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Já a LOUD fará sua estreia no Mundial de Free Fire 2022 na final. Essa vaga antecipada na decisão foi conquistada graças ao seu título de campeã da LBFF 7. Vale lembrar que a LOUD chega no mundial sendo a atual vice-campeã da competição. Ela só não é a grande favorita ao título por conta da presença da EVOS Phoenix, da Tailândia, que ficou com o título da edição de 2021 após uma atuação dominante com quatro BOOYAHS! em seis quedas disputadas.

Dessa vez, a equipe brasileira chega em uma fase muito melhor do que no mundial do ano passado. Apesar de um começo ruim na LBFF 7, a LOUD conseguiu uma grande reação no segundo turno da competição. O primeiro título veio, assim, sem dificuldades com 26 pontos de diferença para a segunda colocada, a Vivo Keyd. Além disso, a LOUD contará com a excelente fase de Luan "Lost21" Souza, o MVP da final da LBFF 7, para voltar ao Brasil com a taça.

3 de 3 Campeã da LBFF 7, LOUD tentará aproveitar de sua grande fase para ficar com o título mundial — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Campeã da LBFF 7, LOUD tentará aproveitar de sua grande fase para ficar com o título mundial — Foto: Divulgação/Garena Free Fire