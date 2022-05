Mundial de Free Fire 2022: veja times, horários dos jogos e premiação

O Mundial de Free Fire 2022, também conhecido como Free Fire World Series (FFWS), será realizado em Singapura neste ano. A competição do Battle Royale terá início neste sábado (14) com os play-ins, etapa classificatória, e termina no dia 21 com a final. Ao todo, são 18 times participando do torneio, que dará uma premiação total de US$ 2 milhões, cerca de R$ 10 milhões na cotação atual. Entre os participantes estão as brasileiras LOUD , campeã da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7, e a Vivo Keyd , que ficou em segundo lugar na competição. As partidas serão transmitidas ao vivo no YouTube e BOOYAH! , nos canais da Garena Brasil, e nos canais de TV RedeTV! e SPACE.

LOUD venceu a LBFF 7 e está na final do Mundial de Free Fire 2022

Times

18 times disputam o Mundial de Free Fire, sendo que 10 começam nos play-in, neste sábado, e oito já estão classificados diretamente para as finais. Na etapa classificatória, a brasileira Vivo Keyd disputará ao lado de outras nove equipes uma das quatro vagas para as finais, onde a LOUD já está garantida. Serão seis quedas, todas no mesmo dia, com pontuação por abates e o colocação final conquistada na partida. Assim, os quatro times com mais pontos se juntam aos campeões regionais para fechar as 12 equipes que brigarão pelo título mundial no dia 21.

Times do play-in - FFWS 2022 Time Região Vivo Keyd Brasil Ignis Esports América Latina Fuego América do Norte All Stars E-Sport Oriente Médio House of Blood Paquistão V Gaming Vietnã Attack All Around Tailândia ECHO Esports Indonésia Todak Tailândia LGDS Taiwan

Times na final - FFWS 2022 Time Região LOUD Brasil Mineros Esports Argentina/América Latina Vasto Mundo Portugal/Europa WASK Marrocos/Oriente Médio Team Flash Vietnã EVOS Phoenix Tailândia EVOS Divine Indonésia Farang Esports Malásia

Premiação

Seguindo o mesmo padrão do ano passado, o Mundial dará um total de US$ 2 milhões aos participantes. US$ 500 mil, cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual, é reservado somente para o campeão. Confira abaixo mais detalhes da distribuição dos prêmios:

Premiação - FFWS 2022 Posição Prêmio (US$) 1º 500 mil 2º 250 mil 3º - 4º 100 mil 5º - 6º 90 mil 7º- 8º 80 mil 9º - 10º 70 mil 11º - 12º 60 mil 13º - 15º 50 mil 16º - 18º 40 mil

Datas e horários dos jogos

Os play-ins começam neste sábado e tem a primeira queda programada para 10h. Serão seis partidas ao todo, com um intervalo de 30 minutos cada. Assim, a sexta e última queda está programada para acontecer às 12h30.

Play-ins - FFWS 2022 Queda Horário 1ª 10h 2ª 10h30 3ª 11h 4ª 11h30 5ª 12h 6ª 12h30

Já as finais acontecerão no dia 21 de maio (sábado) e seguem o mesmo cronograma dos play-ins, começando às 10h e com quedas programadas a cada 30 minutos.

Finais - FFWS 2022 Queda Horário 1ª 10h 2ª 10h30 3ª 11h 4ª 11h30 5ª 12h 6ª 12h30

Recompensas

Até o momento, a Garena divulgou três eventos relacionados ao Free Fire World Series no jogo. No “Marcando Presença: 5 dias”, é necessário que o jogador faça login em cinco dias diferentes entre o período de 9 a 17 de maio para ganhar diversas recompensas. O prêmio máximo é Paraquedas Guerreiros de Sentosa.

Paraquedas Guerreiros de Sentosa é uma das recompensas no Free Fire

Já no “Treinamento dos Prós”, os jogadores podem obter a Prancha Guerreiros de Sentosa ao realizar uma série de treinamentos de tiro ao alvo. Cada treino exige uma bala para ser iniciado e elas podem ser conquistadas de acordo com as missões diárias do evento, que vai até o dia 24 de maio. No dia 13, a Garena anunciará um superevento que dará skins, pet, mochila e tickets.

Mundial dará diversos prêmios aos jogadores durante sua realização