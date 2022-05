Mundial de Free Fire 2022: Vivo Keyd faz dobradinha e avança para a final

A Vivo Keyd conquistou a classificação para a final do Mundial de Free Fire 2022 durante o Play-in, que aconteceu neste sábado (14). Os brasileiros enfrentaram muitas equipes fortes durante a classificatória. Attack All Around, da Tailândia, e ECHO Esports, da Indonésia, são exemplos de esquadrões de muita qualidade e que chegaram preparados para buscar as vagas da final. Apesar das dificuldades e uma queda final muito dramática, os brasileiros fizeram dois BOOYAHS! em seis quedas e ficaram com a terceira colocação, apenas dois pontos atrás da líder ECHO.

A final do Mundial de Free Fire acontece no próximo sábado (21) a partir das 10h, no horário oficial de Brasília. Essa fase já conta com a presença da LOUD, que foi campeã da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 7. A transmissão será feita pelos canais oficiais do Free Fire Esports no YouTube e na BOOYAH! Live. O canal de televisão aberta RedeTV! e o Space, na televisão fechada, também transmitem o evento. Veja, a seguir, os destaques da classificatória do mundial.

1 de 3 Vivo Keyd fez a dobradinha e mais 32 abates para carimbar o passaporte para a final — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Vivo Keyd fez a dobradinha e mais 32 abates para carimbar o passaporte para a final — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Equilíbrio nas primeiras quedas

A primeira queda dessa fase do Mundial de Free Fire mostrou a qualidade da ECHO Esports, que vem da Indonésia, um país que já conquistou o mundial no passado. Liderada por Wira "Dutzz" Gunawan, a ECHO deu aula de rotação em Bermuda e teve toda a tranquilidade de encarar a forte equipe da Attack All Around, da Tailândia, no último duelo dessa queda. Mesmo com excelente mira de Radchakan "HOYSANG" Thongpool com a AWM, a ECHO capitalizou sua vantagem com o posicionamento perfeito e marcou o primeiro BOOYAH! do mundial e mais 14 abates para a conta.

Apesar do destaque da ECHO, a Vivo Keyd também tinha conseguido capitalizar na primeira queda e mostrar que o Brasil também vinha forte nas classificatórias. Depois de se aquecerem na primeira queda, os brasileiros deram uma aula para os adversários em Kalahari. Foi uma queda quase perfeita, com Jardel "DeadGOD" Pereira varrendo os oponentes na sua frente e Fernando "NANDO9" Fernandes aparecendo na hora certa para assegurar abates precisos e garantir o BOOYAH! para a VK.

Na primeira passagem por Purgatório, uma safe esquisita para equipes e que tornou tudo muito imprevisível para a reta final. Quem teve a vantagem do posicionamento foi a V Gaming, do Vietnã, que frustrou mais uma boa atuação da Attack All Around e teve a paciência necessária para derrubar a Ignis Esports, da América Latina, no último duelo dessa queda.

No final dessa primeira metade, seis equipes apareceram disputando as quatro vagas para a final. Mesmo sem BOOYAHS, a Attack All Around assumiu a liderança, seguida por ECHO Esports, V Gaming e a Vivo Keyd, que permaneceu na zona de classificação.

2 de 3 Tabela da primeira metade do Play-In do Mundial de Free Fire 2022 — Foto: Reprodução/Free Fire Esports Tabela da primeira metade do Play-In do Mundial de Free Fire 2022 — Foto: Reprodução/Free Fire Esports

Dobradinha e tensão

A Vivo Keyd abriu o segundo turno de quedas com a primeira dobradinha desse mundial. Dessa vez, foi Gerson "General" da Silva que chamou a responsabilidade na equipe brasileira. Liderou os abates e contou com o bom controle de safe para conquistar essa importante vitória, que foi seguida por 24 pontos a mais. No entanto, a VK não conseguiu fazer uma boa quinta queda e marcou somente seis pontos. A Attack All Around teve sua atuação recompensada com um grande BOOYAH! em Kalahari. Ao mesmo tempo, equipes como LGDS, de Taiwan, e Ignis Esports continuaram a pressionar a VK e as demais nessa batalha pelas vagas.

Por fim, em Purgatório, a sexta e decisiva queda nesse Play-in. Embora a VK tenha encontrado o abate logo no começo, ela teve uma postura mais defensiva, focando mais no posicionamento. A decisão deu certo, pois suas principais rivais na disputa pela vaga se encontraram pelo mapa. Nessa confusão, LGDS, Attack All Around e ECHO caíram e deram um pouco mais de tranquilidade para os brasileiros. Depois, a Vivo Keyd se segurou no final com Matheus "MODESTIA" Henrique, caiu para a Ignis Esports, mas garantiu a segunda colocação, o suficiente para ficar com a vaga.

3 de 3 Vivo Keyd ficou com a segunda colocação na última queda e confirmou a vaga na final — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Vivo Keyd ficou com a segunda colocação na última queda e confirmou a vaga na final — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Resultados do Play-In

Queda 1 (Bermuda): BOOYAH! da ECHO Esports (+26 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Vivo Keyd (+20 Pontos)

Queda 3 (Purgatório): BOOYAH! da V Gaming (+16 Pontos)

Queda 4 (Bermuda): BOOYAH! da Vivo Keyd (+24 Pontos)

Queda 5 (Kalahari): BOOYAH! da Attack All Around (+22 Pontos)

Queda 6 (Purgatório): BOOYAH! da Ignis Esports (+21 Pontos)

Mundial de Free Fire 2022 (Play-In) – Classificação Final Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação Vaga 1° ECHO Esports 1 39 84 Final 2° Attack All Around 1 39 83 Final 3° Vivo Keyd 2 32 82 Final 4° V Gaming 1 26 77 Final 5° Ignis Esports 1 32 71 - 6° LGDS 0 33 65 - 7° All Stars E-Sports 0 14 43 - 8° House of Blood 0 14 36 - 9° Todak 0 12 29 - 10° Fuego 0 11 24 -