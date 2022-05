Nintendo bate recorde anual de jogos vendidos com Pokémon; veja números

A Nintendo comunicou, em novo relatório financeiro divulgado nesta terça-feira (10), que a empresa registrou o melhor desempenho anual de vendas de jogos da sua história, com 235 milhões de cópias comercializadas. O grande destaque fica com a franquia Pokémon, que conseguiu movimentar mais de 35 milhões de jogos vendidos só neste último ano fiscal, que terminou em 31 de março de 2022. Vale ressaltar que a empresa ainda é dona de séries de sucesso como The Legend of Zelda e Super Mario. Além disso, o console Nintendo Switch alcançou a marca de 107 milhões de unidades vendidas no mundo todo.

1 de 2 Nintendo Switch ultrapassa marca de 107 milhões de unidades vendidas no mundo todo — Foto: Divulgação/Nintendo Nintendo Switch ultrapassa marca de 107 milhões de unidades vendidas no mundo todo — Foto: Divulgação/Nintendo

Sucesso nos games

É interessante notar que 39 jogos distintos do catálogo do Nintendo Switch já ultrapassam a marca de um milhão de unidades vendidas. O maior destaque fica para a franquia Pokémon, que fez bastante sucesso com Brilliant Diamond e Shining Pearl. Os games se estabelecem como os remakes mais vendidos da série, com 14,65 milhões de unidades. Vale citar, também, Pokémon Legends: Arceus, que já registra 12,64 milhões em vendas.

Kirby and the Forgotten Land , a primeira aventura completamente tridimensional do mascote, também fez bastante sucesso com 2,1 milhões de cópias em apenas duas semanas. Por fim, Metroid Dread , indicado a Jogo do Ano, se estabelece como o título mais vendido da franquia com 2,9 milhões de unidades.

A companhia aproveitou a oportunidade para reiterar que Bayonetta 3 segue com lançamento previsto para 2022, assim como Pokémon Scarlet e Violet. Vale lembrar que a sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sofreu um adiamento e agora está prevista apenas para 2023, ainda sem uma data definida.

Queda nas vendas do Nintendo Switch

Embora tenha alcançado a marca de 107 milhões de consoles vendidos, o relatório aponta que o Nintendo Switch teve uma queda de desempenho se comparado ao período anterior. Considerando todos os modelos lançados, o videogame vendeu 23 milhões de unidades só neste ano fiscal, o que representa uma queda de 20%. Entre os motivos, segundo a empresa, está a crise de semicondutores, que tem dificultado a produção em diferentes campos da indústria, e a falta de um novo jogo que alavancasse ainda mais as vendas de hardware, como foi o caso de Animal Crossing: New Horizons em 2020.

2 de 2 Pokémon Legends: Arceus tem desempenho de vendas forte na primeira semana após lançamento — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Pokémon Legends: Arceus tem desempenho de vendas forte na primeira semana após lançamento — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Vale lembrar que o Nintendo Switch já é o quinto console mais vendido da história, superando o Nintendo Wii e até mesmo o PSOne. Ele também se estabelece como o console caseiro mais vendido da história da companhia. Caso o ritmo se mantenha, não deve tardar até que o console alcance o sucesso de portáteis como o Game Boy (118,69 milhões) e o Nintendo DS (154,90 milhões).