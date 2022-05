No futuro, iPhone poderá impedir que bêbado assuma direção de carro

De acordo com o documento, a tecnologia terá como base um banco de dados que pode conter informações sobre características naturais e físicas do usuário, como respiração, nível de amônia e níveis aceitáveis de álcool para dirigir. Ainda não há previsão de quando (ou se) a tecnologia irá chegar ao mercado.

As imagens da patente revelam ainda a presença de uma interface que impõe restrições e critérios para o desbloqueio do carro. As ilustrações indicam que, caso o usuário tente remover alguma restrição na seção de credenciais seguras antes de um período de tempo pré-determinado, a pessoa deverá cumprir um ou mais critérios anteriores para que restrição seja desabilitada.

Esses critérios podem ser, por exemplo, nível de álcool no sangue abaixo do limite permitido. Além disso, a figura 6S na ilustração exibe uma notificação que orienta o usuário a soprar um bafômetro. Não há certeza ainda se o bafômetro seria de fato um recurso embutido no celular, um acessório vendido à parte ou um recurso do carro que pode se comunicar sem fio com o iPhone. Apesar disso, a patente indica fortemente a presença futura da tecnologia em um smartphone da empresa.