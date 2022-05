Notebook gamer: curiosidades sobre o mercado e os computadores para jogadores

1- Crescimento do mercado gamer

O setor de jogos eletrônicos teve um crescimento de 12% no seu faturamento, na comparação entre 2021 e 2020, segundo análise da SuperData - Nielsen Games. Isso representa receita de US$ 126,6 bilhões no mundo todo.

No Brasil, mais de 73% da população se diz adepta de jogos eletrônicos, conforme apontou a pesquisa Game Brasil 2020. No perfil de jogadores, a principal faixa está entre 25 a 34 anos (33,6%), seguida por 16 a 24 anos (32,5%). As mulheres são maioria, representando 53,8% do total.

E não tem idade para jogar. Entre 2017 e 2020, o número de gamers com idade entre 55 e 64 anos cresceu 32%.

Dos que responderam à pesquisa, 86% disseram que preferem jogar pelo celular, enquanto 43% priorizam o videogame e 40% o computador.

Já a pesquisa da Newzoo divulgada no Brazil’s Independent Games Festival 2021 apontou que o País é o maior em receitas de jogos na América Latina e o 12º do mundo. De acordo com o levantamento, jogos para dispositivos mobile representam 47% do mercado, títulos para consoles são 29%, enquanto jogos para PC são 24%.

2- Opções para o jogador de PC

Com esse crescimento todo, existem muitas opções para o PC gamer, incluindo notebooks e desktops. Podemos dizer que o consumidor encontra desde máquinas topo de linha e com altíssima performance até "modelos gamers de entrada", que seriam computadores com configuração intermediária, que vão atender o jogador e também o profissional que precisa de mais desempenho.

Em geral, um notebook gamer precisa ter um processador de última ou penúltima geração, boa quantidade de memória RAM e armazenamento, uma placa de vídeo de qualidade, tela com boa resolução, com arquitetura de construção e resfriamento decentes. É uma configuração mais "parruda" do que a de um computador usado apenas para trabalho e estudo, mesmo que com arquivos pesados.

E qual a melhor escolha, um notebook ou um desktop gamer? Enquanto um notebook é perfeito para quem precisa de mobilidade, os computadores de mesa são mais indicados para quem busca uma máquina de alto desempenho gastando menos. Leia mais aqui.

3- Design, cores e peso

A maioria dos produtos gamers costuma ter um visual mais chamativo, cores vivas e design mais industrial do que os notebooks e periféricos convencionais. Na hora de escolher, é preciso ficar atento para não comprar um produto "gamer" apenas pelas cores e estilo.

Mesmo os modelos mais discretos de notebook gamer nunca serão tão discretos quanto um notebook corporativo.

Os gaming laptops costumam ser maiores e mais pesados do que outras opções em razão de terem tela de 14 polegadas ou maior e também por conta de seu sistema de energia e refrigeração, que é reforçado e conta com bateria de maior capacidade.

Além disso, muitos modelos costumam vir com uma fonte maior e mais pesada do que em outros segmentos. Com isso, você pode esperar um consumo de energia bem mais alto do que o de outros notebooks.

Por isso tudo, quem vai utilizar o notebook para jogar, mas também precisa de mobilidade, pode sofrer um pouco mais com o peso do computador e da fonte na mochila.

4- Teclado retroiluminado, resfriamento e aplicativos de performance

A maioria dos notebooks gamers vem com teclado retroiluminado e próprio para jogar, com destaque para as teclas WASD. É importante que ele tenha uma construção reforçada para aguentar a pressão de horas e horas nos games.

Outro diferencial são as teclas de atalho para os aplicativos de performance e resfriamento, que diversos modelos costumam apresentar. Esses programas conseguem regular a refrigeração e o consumo de energia, de acordo com o que você precisa da máquina no momento. Muitos contam com modos econômico, equilibrado/inteligente e avançado, para balancear o desempenho do hardware, a ventilação e da bateria.

O design pensado para o desempenho costuma complementar o sistema de resfriamento dos gaming laptops, que os possibilita trabalhar sem problema por horas e horas, sem travamentos por superaquecimento. Obviamente, esse sistema é menos robusto e eficiente do que coolers e resfriadores com líquido que podem ser usados em desktops, então, todo acréscimo de saída de ar, ventiladores, canaletas e elevações do corpo do notebook conta para manter o equipamento mais frio.

Em alguns modelos, o modo avançado de refrigeração consegue baixar a temperatura do notebook em até 20°C, o que vai fazer diferença para a performance em um jogo com alta demanda gráfica ou com um programa muito exigente, por exemplo, renderizando um vídeo. O contraponto é o barulho das ventoinhas, mas nada que um fone de ouvido não resolva.

5- Qual a melhor escolha em um notebook gamer?

Para escolher sua próxima máquina, pesquise notebooks com boas especificações, com possibilidade de upgrade fácil, especialmente para memória, e com design pensado para jogos e para tarefas demandantes.

Os processadores mais modernos conseguem reproduzir jogos atuais e triplo A fazendo menos esforço e com alta taxa de quadros por segundo, enquanto o sistema operacional do computador segue fazendo outras operações sem travamentos no background.

A Intel lançou recentemente a 12a geração de seus processadores, então, notebooks com chips Intel Core i5 e i7 de 11a geração podem ser uma opção com custo interessante.

Da mesma forma, a AMD lançou a série 6000 dos processadores Ryzen 5, 7 e 9, então laptops equipados com chips das séries 4000 e 5000 devem ter um preço mais acessível com desempenho satisfatório, ainda que não igual aos mais recentes.

Falando em memória RAM, quanto mais memória, menor a chance de travamentos. Parte dos games mais exigentes recomendam que o dispositivo tenha, no mínimo, 8 GB de RAM. Mesmo assim, verifique se o computador escolhido possui memória em dual channel e permite um upgrade fácil, para que você consiga aumentar para 16 GB ou 32 GB com o tempo.

Falando do armazenamento, drive SSD instalado é a opção mais interessante, por conta das taxas superiores de gravação e leitura. Isso facilita a abertura e agiliza o carregamento de jogos de mundo aberto ou de grandes áreas, por exemplo.

Notebook gamer precisa ter placa de vídeo dedicada. Falando da NVIDIA, os últimos lançamentos são da Série 30 das placas GEForce RTX. Segundo a marca, elas utilizam arquitetura NVIDIA Ampere com novos núcleos RT, núcleos Tensor e multiprocessadores de streaming para recursos gráficos realistas, com Ray Tracing (traçado de luz, sombras e reflexos nas imagens) e recursos de inteligência artificial.

No caso da AMD, as placas Radeon RX Série 6000 são as mais recentes e prometem a arquitetura inovadora AMD RDNA 2 para notebook, com experiências de jogos com taxa de frames alta e recursos avançados para criação de conteúdo, além de otimização no consumo de energia.

Por sua vez, notebooks equipados com placas de vídeo da NVidia GForce Série 20 e Radeon RX Série 5000 vão atender bem, principalmente, o gamer que prefere jogos competitivos e cooperativos, entregando 120 fps sem problema.

Para uma base de comparação, Fortnite hoje exige, no mínimo, processador Intel Core i5 de 2.8 GHz e 8 GB de RAM, para rodar liso a 60 fps. PUBG também pede chip i5 ou AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM e placa de vídeo GTX 1060 de 3 GB ou AMD Radeon RX 580 de 4 GB. Call of Duty: Modern Warfare pede, pelo menos, processador Intel Core i3 4340 ou AMD FX-6300 e os mesmos 8 GB de RAM.

Por fim, escolha um notebook gamer de marca reconhecida no mercado, que possua peças para reposição com facilidade e upgrade e assistência técnica na sua região.

