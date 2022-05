Notebook gamer Dell G15 vale a pena? Veja preço e ficha técnica

O Dell G15 é um notebook gamer com preço acessível, considerando sua categoria de produto. O lançamento no Brasil, em setembro de 2021, foi marcado pela estreia dos processadores AMD em linhas da marca vendidas por aqui. Na época, a configuração de entrada custava R$ 5.999. Atualmente, o site da Dell conta com dez variantes do laptop gamer, com preços de R$ 5.197 a R$ 9.299. Na Amazon, o valor mais baixo para a versão de entrada é de R$ 5.749 .

Conheça abaixo todas as características do laptop gamer Dell G15 e veja se ele vale a pena para comprar em 2022.

Conheça especificações do notebook gamer Dell G15 e veja se vale a pena — Foto: Divulgação/Dell

Ficha técnica do Dell G15

Design

O G15 traz uma proposta de atender aos jogadores mais casuais, que precisam de um notebook que sirva para games e outras atividades, e isso se reflete no design. Apesar do visual robusto — típico dos modelos gamer —, o dispositivo traz linhas sóbrias, com acabamento na cor grafite, o que lhe permite ser usado também para trabalho e estudo sem chamar atenção.

Os modelos com configuração mais básica — e, portanto, componentes mais leves — pesam 2,44 kg. Já os mais parrudos chegam a 2,65 kg, um aumento pequeno e que não interfere na portabilidade do computador. As dimensões, porém, são iguais em todos: são 35,7 cm de largura, 27,2 cm de profundidade e 2,49 cm de espessura.

Ao abrir a tampa, o usuário encontra um teclado retroiluminado em duas versões. As variantes de entrada, que vêm com o Core i5-10500H, possuem luz laranja. Os demais trazem iluminação RGB com quatro zonas de cor, que podem ser controladas pelo Alienware Command Center. Todos contam com teclado numérico e tecla G-key.

G15 é um notebook gamer com linhas robustas e sóbrias — Foto: Divulgação/Dell

Desempenho

Como são muitas as opções de configuração do Dell G15, vamos analisar a ficha técnica a partir das opções de processador. São cinco: o Core i5-10500H, da 10ª geração de Intel; os modelos Core i5-11400H e Core i7-11800H, da 11ª geração da Intel; e os AMD Ryzen 5 5600H e Ryzen 7 5800H.

Os quatro modelos mais básicos são os que trazem o Core i5-10500H, chip de seis núcleos e cache de 12 MB. Ele roda a 2,50 GHz no modo normal, podendo chegar a 4,5 GHz com o turbo ativado. Todos eles trazem 8 GB de RAM e placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650, que tem 4 GB de memória GDDR6 dedicada.

As principais diferenças entre eles estão no armazenamento, que pode ser SSD de 256 ou 512 GB, e o sistema operacional, com possibilidade do Linux (Ubuntu 20.04) ou Windows 11 Home ou Windows 11 Pro. Essas especificações são ideais para quem está entrando no mundo gamer e quer ter uma máquina potente, mas sem tanto compromisso com competitividade.

Modelos de entrada do Dell G15 vêm com Core i5-10500H e teclado iluminado na cor laranja — Foto: Divulgação/Dell

Os outros quatro intermediários da linha G15 trazem os processadores Core i5-11400H — que também tem seis núcleos e cache de 12 MB, com frequência regular de 2,70 GHz, podendo chegar a 4,5 GHz — ou Ryzen 5 5600H. O chip da AMD é um hexacore de com clock básico de 3,3 GHz, indo até 4,2 GHz no modo turbo, e que traz 16 MB de cache L3 e 3 MB de cache L2.

Além dos processadores, há diferenças na memória RAM, que pode ser de 8 GB ou 16 GB. Em comum, todos vêm com GPU GeForce RTX 3050, que tem 4 GB de memória GDDR6, SSD de 512 GB e Windows 11 instalado.

Os dois mais avançados podem vir com o Ryzen 7 5800H ou o Core i7-11800H. O chipset da Intel tem oito núcleos e 16 threads. Com 24 MB de cache, o i7-11800H opera a 2,30 GHz no clock regular e atinge 4,60 GHz no modo turbo.

O processador AMD também é um octa-core de 16 threads, com 16 MB de cache L3 e 4 MB de cache L2. Ele roda normalmente em 3,2 GHz, mas pode chegar até 4,4 GHz no boost. Lançado em dezembro de 2021, o Ryzen 7 5800H é o chip mais recente entre os laptops desta análise e alcançou maior pontuação em vários testes de benchmark, considerando o seu clock regular.

Ambos acompanham a placa de vídeo GeForce RTX 3060, que tem 6 GB de memória GDDR6, memória RAM de 16 GB e armazenamento SSD de 512 GB, e vêm com o Windows 11. Com processadores que apresentam as melhores performances atualmente no segmento gamer, essas duas variantes são pensadas para aqueles que levam o jogo a sério e desejam extrair tudo da máquina.

Notebook gamer Dell G15 tem quatro saídas de ar quente e sistema Game Shift para aumentar refrigeração — Foto: Divulgação/Dell

Em comum a todas as versões está o sistema de resfriamento inspirado no Alienware. Ele conta com uma entrada de ar dupla na parte superior do teclado e na parte inferior do notebook, expelindo o ar quente a partir de quatro saídas posicionadas nas laterais e na traseira.

Outro recurso que auxilia na dissipação do calor é o Game Shift, ativado a partir da tecla G-key. O modo gamer maximiza a velocidade das ventoinhas, melhorando a refrigeração do notebook. Com isso, o jogador pode colocar o processador para trabalhar em seu limite máximo.

Tela

Todas as versões do notebook gamer G15 apresentam um display de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080). Para a maior parte deles, a taxa de atualização é de 120 Hz e o brilho é de 250 nits.

Os dois modelos mais avançados, porém, têm brilho de 300 nits e taxa de atualização de 165 Hz, que é considerada razoavelmente boa para esports, mas não é, nem de longe, a maior taxa do mercado. As telas de maior desempenho atualmente têm taxas de 360 Hz, e há um protótipo de 500 Hz em vias de ser lançado.

G15 traz tela de 15,6 polegadas com resolução Ful HD e taxa de 120 Hz ou 165 Hz — Foto: Divulgação/Dell

Bateria

A Dell repetiu a fórmula da tela na bateria: nos modelos mais avançados, que trazem GPU GeForce RTX 3060, há uma bateria de seis células e 86 Wh. Nas outras versões, o componente é de três células e 56 Wh.

Como é comum em modelos gamer, a fabricante não revela a duração estimada na ficha técnica. Isso acontece porque a autonomia muda drasticamente se o laptop for usado apenas para jogar ou para navegar na web e executar aplicativos comuns de trabalho.

No geral, é possível afirmar que a bateria de um notebook rodando jogos pesados dura, em média, uma hora longe da tomada. É importante salientar que essa duração é apenas uma referência dos modelos atualmente disponíveis no mercado, mas ela é baseada em testes do TechTudo com o G15 e não consta nas especificações do aparelho.

Recursos

O dispositivo gamer da Dell conta com microfones de matriz dupla e alto-falantes estéreo com potência de 2 W x 2,5 W. Eles trazem a tecnologia Nahimic 3D Audio for Gamers, que, segundo a marca, entrega nitidez sonora em todos os planos em cena.

Na câmera, há diferenças entre as versões. As de entrada têm câmera RGB, enquanto os demais possuem câmera com resolução HD (1.280 x 720 pixels) a 30 fps.

Além dessas, os recursos do Dell G15 concentram-se no Alienware Command Center. Entre outras ações, o programa permite ajustar as configurações do computador para cada jogo, criando um perfil que é salvo na nuvem.

Conexões

As conectividades sem fio são idênticas em todos os modelos do G15. Eles trazem Bluetooth e placa de rede Intel Killer AX1650, que é compatível com Wi-Fi 6 e tem velocidade de 2,4 Gb/s, além de contar com tecnologia MU-MIMO.

As portas, porém, mudam conforme as variantes. As quatro opções de entrada trazem uma porta Ethernet RJ-45, uma entrada para headset, uma porta HDMI 2.0 e três USB, sendo duas USB 2.0 (HiSpeed) e uma USB 3.2 (SuperSpeed), além do conector de energia.

Os modelos do G15 que carregam a GeForce RTX 3050 possuem, além delas, uma entrada USB-C com suporte a DisplayPort em modo alternativo. Já as versões que embarcam a RTX 3060 têm três portas USB 3.2 e uma entrada USB Thunderbolt tipo C, com as demais conexões se mantendo.

Versões mais avançadas do G15 têm 4 portas USB, incluindo Thunderbolt — Foto: Divulgação/Dell

Preço

A versão mais barata do G15 pode ser encontrada com preços a partir de R$ 5.749 na Amazon e é vendida pela Dell por R$ 5.197. A mais cara é comercializada pela fabricante por R$ 9.299.

Existem modelos personalizados à venda em outras lojas, e que trazem ainda mais recursos — e, portanto, mais caros. Um variante com Core i7-11800H, RAM de 64 GB e SSD de 2 TB pode ser encontrada por R$ 13.900 no varejo nacional. Para produtos oficiais, a Dell oferece garantia de um ano via Correios.

Com informações de Dell (1/2), Intel, CPU Benchmark (1/2)

