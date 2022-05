Notebook gamer: quando trocar componentes ou pensar em comprar outro computador?

Existem sinais que os computadores apresentam para dizer "Acho que estou chegando ao meu limite". Falando de um notebook gamer , muitos sinais surgem no carregamento ou no desempenho com jogos mais exigentes. Por isso, o Shoptime vem explicar quando é a hora de trocar certos componentes do seu computador ou até mesmo começar a se planejar para comprar uma máquina nova.

Em geral, a hora de fazer um upgrade do seu notebook gamer é quando ele começa a perder desempenho:

- mais tempo para tarefas que antes eram executadas com facilidade

- mais aquecimento e sistema de refrigeração trabalhando a todo vapor

- demora extra para carregar jogos e programas mais pesados

- impossibilidade de rodar um jogo recém-lançado

- necessidade de reduzir as especificações gráficas dos games

- menos estabilidade e mais travamentos no dia a dia.

De forma geral, existem componentes para os quais é praticamente inviável fazer qualquer substituição, às vezes, até mesmo em caso de reparos em notebooks. É o caso da placa-mãe, processador e da placa de vídeo.

Por outro lado, as próprias marcas divulgam facilidade para fazer o upgrade de memória RAM e armazenamento em alguns modelos de gaming laptops.

O aumento de memória RAM e a troca de um HD por um SSD são duas soluções razoavelmente fáceis de aplicar e que vão melhorar a performance de um notebook com alguns anos de uso.

Manter o sistema atualizado e desinstalar programas não utilizados são algumas dicas para melhorar o desempenho do seu notebook. Leia mais aqui.

HD ou SSD?

Se o seu notebook conta com armazenamento em disco rígido, esse pode ser um upgrade interessante. Enquanto os Hard Disk Drive, ou HDD, são formados por partes móveis e mecânicas, os SSDs (Solid State Drives) funcionam com componentes eletrônicos, o que os faz menores e menos exigentes de energia.

A principal vantagem do SSD sobre os HDs tradicionais é a velocidade em guardar e acessar arquivos em sua memória Flash, o que ocorre de forma praticamente instantânea. Além disso, um notebook equipado com SSD vai ter menor gasto de energia, gerando menos calor.

Um disco rígido tem velocidades de leitura e gravação em torno de 150 a 200 MB/s, enquanto um SSD mais básico pode operar em torno de 500 MB/s, mas as taxas podem ultrapassar 7.000 MB/s em modelos mais modernos.

A desvantagem principal do SSD é o preço mais alto.

Memória RAM

O aumento da memória RAM vai ser sentido, principalmente, por gamers e por profissionais que utilizam o notebook em uma rotina multitarefas. Jogos mais demandantes graficamente vão rodar mais lisos, enquanto games competitivos vão ter um aumento de frames por segundo (fps) e uma redução no lag.

Diversos notebooks saem de fábrica com um módulo de memória RAM - atualmente, muitos modelos têm 8 GB ou 16 GB.

É interessante saber se a sua máquina conta com a possibilidade de ter memória RAM em dual channel, ou seja, dois módulos iguais que vão aumentar a performance geral. Nesse caso, com um bom investimento, você conseguiria um salto de 8 GB para 32 GB (dois módulos de 16 GB).

Novo notebook gamer

Entretanto, se o seu notebook já tem vários anos de uso e não faz sentido fazer o upgrade dos componentes, pode ter chegado a hora de fazer o investimento em um novo computador.

Para fazer uma boa escolha, comece sua pesquisa pela marca e pelo processador. É importante investir em um computador de marca reconhecida no mercado, que possua peças para reposição e upgrade com facilidade, com assistência técnica na sua região.

Os chips mais modernos conseguem reproduzir jogos novos e triplo A fazendo menos esforço e com alta taxa de quadros por segundo, enquanto o sistema operacional do computador segue fazendo outras operações sem travamentos no background.

A Intel lançou recentemente a 12a geração de seus processadores, então, notebooks gamer com chips Intel Core i5 e i7 de 11a geração podem ser uma opção com custo interessante.

Da mesma forma, a AMD lançou a série 6000 dos processadores Ryzen 5, 7 e 9, então laptops equipados com chips das séries 4000 e 5000 devem ter um preço mais acessível com desempenho satisfatório, ainda que não igual aos mais recentes.

Falando em memória RAM, quanto mais memória, menor a chance de travamentos. Busque opções com 8 GB e compare com as de 16 GB, para entender a diferença. E opte por modelos que permitam upgrade fácil, como dissemos acima.

E falando do armazenamento, drive SSD é a opção mais interessante, por conta das taxas superiores de gravação e leitura.

Notebook gamer precisa ter placa de vídeo dedicada. Da NVIDIA, os últimos lançamentos são da Série 30 das placas GEForce RTX. Segundo a marca, elas utilizam arquitetura NVIDIA Ampere com novos núcleos RT, núcleos Tensor e multiprocessadores de streaming para recursos gráficos realistas, com Ray Tracing (traçado de luz, sombras e reflexos nas imagens) e recursos de inteligência artificial.

No caso da AMD, as placas Radeon RX Série 6000 são as mais recentes e prometem a arquitetura inovadora AMD RDNA 2 para notebook, com experiências de jogos com taxa de frames alta e recursos avançados para criação de conteúdo, além de otimização no consumo de energia.

Então, notebooks equipados com placas de vídeo da NVidia GForce Série 20 e Radeon RX Série 5000 vão atender bem, principalmente, o gamer que prefere jogos competitivos e cooperativos, entregando 120 fps sem problema.

Para uma base de comparação, Fortnite hoje exige, no mínimo, processador Intel Core i5 de 2.8 GHz e 8 GB de RAM, para rodar liso a 60 fps. PUBG também pede chip i5 ou AMD Ryzen 5, 8 GB de RAM e placa de vídeo GTX 1060 de 3 GB ou AMD Radeon RX 580 de 4 GB. Call of Duty: Modern Warfare pede, pelo menos, processador Intel Core i3 4340 ou AMD FX-6300 e os mesmos 8 GB de RAM.

No caso da tela, há muitos modelos Full HD que são suficientes, mesmo para computadores que rodem jogos mais recentes. Se escolher o display 4K, lembre-se que a resolução vai exigir mais do hardware, tanto para exibir como para transmitir para um monitor externo.

E atenção à taxa de atualização do display. Ter uma tela com frequências mais altas significa ver imagens com mais fluidez. Telas de 120 Hz exibem até 120 quadros por segundo, um movimento mais bonito do que displays de 60 Hz.

Com toda a potência embarcada, os bons notebooks gamers também precisam de um design inteligente e um sistema de resfriamento que os faça trabalhar sem problema por horas e horas, sem travamentos por superaquecimento. Procure por máquinas que tenham funções especiais de engenharia térmica, para fazer a refrigeração sem atrapalhar o desempenho ou que conseguem direcionar a potência do computador para gerenciar os recursos de forma inteligente.

Visite o Shoptime para pesquisar as opções de notebook gamer e conferir os computadores em oferta.