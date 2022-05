Notebook que roda GTA 5: veja modelos e requisitos para jogar

O GTA 5 foi lançado em 2013, originalmente para PlayStation 3 ( PS3 ) e Xbox 360 , e chegou ao Windows apenas em 2015. Mesmo após quase dez anos de lançamento, o jogo desenvolvido pela Rockstar ainda é bastante popular entre os jogadores em todo o mundo, com versões, inclusive, para consoles mais atuais como PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X / S . Seu modo online recebe atualizações periódicas de sua desenvolvedora com novas histórias e possibilidades. Assim, o GTA V sempre possui novidades, enquanto o seu sucessor, o GTA 6 , não é lançado.

Caso você queira começar a jogar GTA 5, mas ainda não possui um computador que consiga rodá-lo, o TechTudo separou sete modelos de notebooks que se enquadram nos requisitos de sistema do jogo da Rockstar. Confira abaixo.

Requisitos para rodar GTA V

Para jogos, as especificações mais importantes de serem observadas são o processador e a placa de vídeo. As placas são utilizada para funções como processar os gráficos, renderizar polígonos e mapear texturas, por exemplo. Quanto melhor a peça conseguir realizar essas atribuições, maior será a taxa de FPS — ou seja, ela vai conseguir exibir mais quadros por segundo, o que aumenta o desempenho e a suavidade dos gráficos no jogo. Também é importante observar que, quanto maior for a resolução da tela, maior será a exigência da placa de vídeo.

Porém, o processador também é vital nesse sentido, já que ele consegue realizar algumas funções mais rapidamente do que a placa de vídeo. No caso do processador, quanto maior o número de threads e núcleos, maior é o seu poder de processamento simultâneo e melhor será o desempenho do jogo. Dessa forma, em um game como o GTA 5, de mundo aberto e com vários personagens não jogáveis, um bom processador é imprescindível.

Além dessas peças, também é importante observar a memória RAM, a placa de som e o armazenamento. Para a RAM, o jogo exige, pelo menos, 4 GB, sendo 8 GB recomendáveis e, para melhor desempenho, 16 GB. A placa de som deve ser compatível com DirectX 10 e o usuário deve ter ao menos 65 GB de espaço livre no computador. Caso tenha um SSD, o desempenho será melhor, com telas de carregamento mais rápidas.

Confira, na tabela, os requisitos completos.

Requisitos do sistema - GTA 5 Mínimo Recomendado Melhor desempenho Sistema operacional Windows 7 SP1 64 bits ou superior Windows 7 SP1 64 bits ou superior Windows 10 ou superior Processador Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40 GHz (4 núcleos) ou AMD Phenom 9850 Quad-Core @ 2.5 GHz (4 núcleos) ou superior Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHZ (4 núcleos) ou AMD X8 FX-8350 @ 4 GHZ (8 núcleos) ou superior Intel Core i7 de 10ª geração ou AMD Ryzen 7 3700X ou superior Memória RAM 4 GB ou superior 8 GB ou superior 16 GB ou superior Placa de Vídeo NVIDIA 9800 GT 1 GB ou AMD HD 4870 1 GB ou superior (compatível com DirectX 10, 10.1, 11) NVIDIA GTX 660 2 GB ou AMD HD7870 2 GB ou superior GeForce GTX 1050 Ti 4 GB ou superior Placa de Som 100% compatível com DirectX 10 100% compatível com DirectX 10 100% compatível com DirectX 10 Armazenamento HDD com, no mínimo, 65 GB de espaço livre HDD com, no mínimo, 65 GB de espaço livre SSD com, no mínimo, 65 GB de espaço livre

A opção mais barata da nossa lista é um Samsung Book. O notebook possui processador Intel Core i5-1135G7 e 8 GB de memória RAM, especificações que se aproximam dos requisitos recomendados para rodar o GTA 5. Porém, sua placa de vídeo é integrada, uma Intel Iris Xe, que possui menos poder que as citadas como recomendadas. De toda forma, ela é suficiente para atender aos requisitos mínimos.

Vale dizer que, como a placa de vídeo é integrada, ela compartilha a memória RAM com o sistema — ou seja, na prática, o sistema não possui 8 GB disponíveis para ele, já que se desconta a memória alocada para o vídeo. A boa notícia é que este modelo possui um slot livre caso o usuário queira colocar mais um pente de RAM.

A máquina já vem com Windows 11 instalado e um SSD de 256 GB, o que vai ajudar a deixar as telas de carregamento mais rápidas. Sua tela é de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080). Devido à placa de vídeo inferior, talvez seja melhor rodar o jogo com uma resolução menor, como 1280 x 720, para melhor desempenho. Ela é encontrada na Amazon por R$ 3.485.

Essa versão do Lenovo Ideapad 3i vem equipada com um Intel Core i5-10210U, que possui especificações inferiores ao i5-1135G7 do modelo da Samsung. Porém, o dispositivo da Lenovo possui placa de vídeo dedicada, uma Nvidia MX330, com 2 GB de memória, o que é uma boa vantagem. De toda forma, essa placa ainda não se encaixa nas especificações recomendadas pelo fabricante para rodar GTA 5, mas o jogo tende a ter mais desempenho se comparado a uma placa integrada, o que torna esse notebook uma boa opção.

O Ideapad 3i também vem com 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e Windows 11 instalado. A tela é ligeiramente menor, com 15 polegadas, e resolução HD de 1366 x 768. Levando em consideração o jogo, o display não ser Full HD não é um problema, visto que, devido à placa de vídeo inferior, o game tende a rodar melhor em uma resolução HD. Este modelo da Lenovo é vendido a R$ 3.779.

Entrando nos modelos mais voltados para consumidores gamers, o Acer Gamer Nitro 5 atende todos os requisitos recomendados para jogar GTA 5. Ele conta com um processador Intel Core i5-10300H que, apesar de ser uma geração abaixo, possui especificações melhores ao ser comparado com o modelo da Samsung apresentado anteriormente. Para o processamento gráfico, o notebook conta com uma Nvidia GeForce GTX 1650, com 4 GB de memória dedicada.

Assim, a placa de vídeo não deve ser um problema para rodar o GTA 5 em Full HD (1920 x 1080) na tela IPS de 15,6 polegadas do notebook da Acer. A máquina ainda conta com 8 GB de memória RAM, expansíveis até 32 GB, SSD de 512 GB, Windows 11 e teclado retroiluminado na cor vermelha. O Acer Gamer Nitro 5 é encontrado por R$ 5.029.

4. Lenovo Ideapad Gaming 3 82MJ0002BR – R$ 5.299

O Lenovo Ideapad Gaming 3 é a primeira opção da lista com processador AMD. Ele é equipado com um Ryzen 5-5600H, que possui 6 núcleos e 12 threads contra 4 núcleos e 8 threads dos processadores das opções acima, o que representa um maior poder de processamento. A placa de vídeo é a mesma Nvidia GeForce GTX 1650, com 4 GB de memória dedicada. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 5.299.

O modelo da Lenovo também possui tela IPS de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080) e teclado retroiluminado. Seus 8 GB de memória RAM podem ser expandidos para até 20 GB. Para armazenar os arquivos, o notebook conta com um SSD de 256 GB, que já vem com o Windows 11 instalado.

O Lenovo Ideapad Gaming 3i atende a quase todos os requisitos para melhor desempenho do GTA 5. Com o processador Intel Core i7-10750H, a máquina promete ser uma boa opção. Ela também conta com a Nvidia GeForce GTX 1650, com 4 GB de memória dedicada. Infelizmente, o notebook possui apenas 8 GB de memória RAM, mas ela pode ser expandida até 32 GB.

O SSD de 512 GB vem com Windows 10 instalado, com upgrade garantido para o 11. Ele conta com uma tela WVA de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080) e teclado retroiluminado na cor azul. O dispositivo da Lenovo é encontrado por R$ 5.849.

A primeira máquina da lista que atende a todos os requisitos para melhor desempenho do GTA 5 é a Dell G15 Gaming. O destaque fica com sua placa de vídeo, Nvidia RTX 3060, compatível com a tecnologia ray tracing. Ela é usada para reproduzir gráficos mais realistas ao simular o comportamento da luz do mundo real. Infelizmente, o GTA 5 não dá suporte a essa tecnologia, mas é possível aproveitá-la em outros jogos (como o Red Dead Redemption 2, da própria Rockstar) e apps de criação de animações.

O notebook conta com um processador AMD Ryzen 7 5800H e 16 GB de memória RAM, expansíveis até 32 GB. Ele também possui um SSD de 512 GB, Windows 11 instalado, tela WVA de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080) e teclado retroiluminado RGB. Por ter configurações superiores, o preço também é bem mais salgado: R$ 8.699 na Amazon.

Por fim, temos outra versão do Dell G15 Gaming, este com processador Intel Core i7-11800H. Ele também conta com a Nvidia RTX 3060 e seus recursos de ray tracing. O notebook possui 16 GB de memória RAM, expansíveis até 32 GB, SSD de 512 GB com Windows 11 instalado, tela WVA de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080) e teclado retroiluminado RGB.

A troca do processador AMD pelo Intel aumentou um pouco o valor do notebook. O Dell G15 Gaming com i7-11800H sai a R$ 9.599. Vale a pena comparar ambos processadores antes de fechar negócio, já que a diferença de R$ 900 entre as versões é bastante significativa.

Com informações de HP, MySmartPrice, Nvidia e Rockstar

