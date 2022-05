Notebook que roda The Sims 4: veja modelos e requisitos para jogar

The Sims 4 está entre os jogos atuais da EA que não exigem tanto poder de processamento do computador. Mesmo notebooks básicos conseguem executar bem o game, que permite criar um personagem para ter uma vida com afazeres de casa, trabalho e interações sociais. A franquia The Sims existe há décadas e continua a atrair muitos fãs. Nas linhas a seguir, conheça os requisitos e os notebooks capazes de rodar The Sims 4 . Vale lembrar que quanto melhor a ficha técnica, mais imersiva será a experiência dentro do game.

2 de 7 The Sims 4 terá nova expansão City Living para seus Sims viverem na cidade grande — Foto: Reprodução/Polygon The Sims 4 terá nova expansão City Living para seus Sims viverem na cidade grande — Foto: Reprodução/Polygon

NOTEBOOKS COM REQUISITOS MÍNIMOS

Conforme mencionado anteriormente, o The Sims 4 é um game que não exige um hardware muito potente para ser executado, de modo que, segundo a desenvolvedora. Um processador Intel Core 2 Duo ou AMD Athlon permitiriam executar o game, de acordo com os requisitos divulgados em seu lançamento. Atualmente estes processadores nem sequer são comercializados em notebooks novos.

As soluções básicas da AMD e da Intel, como o AMD Ryzen 3 ou o Intel Core i3 , acabam sendo alternativas para quem quer um notebook básico para jogos. Mesmo sem contar com GPUs dedicadas, eles devem ser capazes de executar o game em resolução HD sem problemas.

3 de 7 Samsung Book é simples, porém atende aos requisitos mínimos para jogar The Sims 4 — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Book é simples, porém atende aos requisitos mínimos para jogar The Sims 4 — Foto: Divulgação/Samsung

O Samsung Book aparece como uma opção mais simples, trazendo processador Intel Core i3 1115G4, 4 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 256 GB. Mesmo sendo um laptop que não oferece uma GPU dedicada, o Samsung Book deve ser capaz de executar bem o The Sims em suas configurações baixas ou intermediárias.

O equipamento traz sistema Windows 11 e tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD. A combinação promete uma boa experiência em consumo de conteúdos e games. O notebook da Samsung está sendo oferecido atualmente por R$ 2.686.

4 de 7 Lenovo IdeaPad 3 tem visual discreto e traz processador AMD Ryzen — Foto: Reprodução/Amazon Lenovo IdeaPad 3 tem visual discreto e traz processador AMD Ryzen — Foto: Reprodução/Amazon

Um notebook como o Lenovo Ideapad 3 pode ser outra opção muito interessante, visto que, mesmo tendo um processador Ryzen 5, aparece com um preço bem competitivo na Amazon: R$ 3.007. Além disso, o Ryzen 5 5500U conta com uma placa integrada AMD Vega 7. Ela deve ser mais do que suficiente para executar The Sims e outros jogos.

O notebook traz tela HD de 15,6 polegadas, 8 GB de RAM e armazenamento em SSD de 256 GB. Isso deve proporcionar muita agilidade para o sistema no boot e na abertura de softwares. Em algumas versões, o IdeaPad 3 é comercializado com Linux, o que vai exigir a instalação do Windows, pois The Sims ainda não é compatível com o sistema open source.

5 de 7 Acer Aspire 5 conta com acabamento em metal e SSD de alto desempenho. — Foto: Reproduação/Amazon Acer Aspire 5 conta com acabamento em metal e SSD de alto desempenho. — Foto: Reproduação/Amazon

Para quem prefere modelos com Intel, o Aspire 5 A515-56-32PG conta com processador Intel Core i3 de decima primeira geração, 4 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 256 GB. O modelo conta ainda com Windows 11, que é a versão mais recente do sistema da Microsoft.

Os gráficos do equipamento ficam a cargo do chip Intel UHD com frequência de 1,25 GHz, que conta com todas as especificações mínimas exigidas pelo game. Ainda assim, elenão deve oferecer tanto desempenho na tela Full HD do notebook.

NOTEBOOKS COM AS ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS

O The Sims 4 requer processador Intel Core i5 ou AMD Athlon X4 para rodar numa qualidade mediana. Também requer GPU equivalente ao menos à GTX 650. Estas são especificações que podemos encontrar de maneira equivalente em notebooks básicos de hoje em dia.

4. Ideapad Gaming 3i (R$ 4.694)

6 de 7 Lenovo Ideapad Gaming 3i possui boas especificações para encarar jogos em Full HD — Foto: Divulgação/Lenovo Lenovo Ideapad Gaming 3i possui boas especificações para encarar jogos em Full HD — Foto: Divulgação/Lenovo

O equipamento oferece display Full HD de 15,6 polegadas e aparece em opções com Windows e Linux, trazendo ainda armazenamento em SSD de 256 GB. Outro destaque do Ideapad Gaming 3i é seu visual sóbrio e relativamente discreto para um notebook para jogos.

Outro notebook que tende a entregar um ótimo desempenho em The Sims e outros games é o Acer Nitro 5, que é oferecido por valores a partir dos R$ 4.699 e traz em suas especificações o processador Intel Core i5 de décima geração, 8 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 512 GB.

7 de 7 ACER Gamer Nitro 5 possui placa de vídeo GTX 1650 para mais desempenho em jogos — Foto: Divulgação/ACER ACER Gamer Nitro 5 possui placa de vídeo GTX 1650 para mais desempenho em jogos — Foto: Divulgação/ACER

O notebook gamer da Acer conta com a placa de vídeo GTX 1650 de 4 GB, que deve entregar ótima performance na tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD. O laptop possui um visual mais robusto e é comercializado em versões com sistemas Windows e Linux.

No vídeo abaixo, conheça 5 dicas para montar um PC gamer barato

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"