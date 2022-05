Nova geração do Motorola V3 deve ganhar câmera dupla

O lançamento da nova geração do Motorola V3 está mais próximo do que se imagina, segundo a imprensa internacional. O Razr 2022 deve ganhar câmera dupla na tela externa, numa tentativa de turbinar a ficha técnica do celular dobrável que é apontado como o principal rival do Galaxy Z Flip 3 ( Samsung ). Fotos divulgadas pelo blogueiro Evan Blass mostram um dispositivo com visual repaginado e câmera dupla na tela externa.

Além disso, o sucessor do V3 parece ter uma tela maior e um perfil mais plano do que a geração atual do modelo que, até onde se sabe, decepcionou em vendas. Até o momento, a Motorola não confirmou se o dispositivo que aparece nas imagens é realmente o Razr 3.

2 de 3 Motorola Razr 3 pode ser o primeiro da linha com câmera dupla — Foto: Reprodução/91Mobiles Motorola Razr 3 pode ser o primeiro da linha com câmera dupla — Foto: Reprodução/91Mobiles

De acordo com as imagens reveladas no vazamento, a nova geração do Motorola Razr deve trazer dois sensores na câmera externa. Um deles seria de 50 megapixels, enquanto outro deve trazer uma ultra wide de 13 MP. Já a câmera interna deve ter 32 MP, no formato de furo sobre a tela.

Outros rumores em torno do Razr 3 também indicam a possibilidade de uma tela com resolução FHD+ e processador topo de linha Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm. Além disso, é provável que o dispositivo tenha entre 8 GB e 12 GB de memória RAM e entre 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. O sensor de impressões digitais provavelmente estará junto com o botão de liga e desliga.

3 de 3 Motorola Razr 3 deve trazer câmera interna no formato de furo sobre a tela — Foto: Reprodução / 91mobiles Motorola Razr 3 deve trazer câmera interna no formato de furo sobre a tela — Foto: Reprodução / 91mobiles

O primeiro Motorola V3 fez grande sucesso no Brasil na era pré-smartphones. Lançado em 2004, o celular tinha tela de 2,2 polegadas com resolução de 176 x 220 pixels, bateria de 750 mAh, com autonomia esperada de 7 horas em conversação e 250 horas em modo espera. Vinha com uma câmera de resolução VGA.

Vale lembrar que o V3 original também tinha uma tela externa extra e vendeu cerca de 130 milhões de unidades no mundo todo. Por outro lado, o modelo dobrável de 2020 fez uma releitura da primeira geração do Razr, mas não repetiu mesmo sucesso de vendas.

Com informações de 9to5Google e 91mobiles

No vídeo abaixo, confira detalhes do Motorola V3 , celular de sucesso dos anos 2000