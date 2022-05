Nova York vai dar robôs de presente para idosos; entenda o motivo

O design do ElliQ é simples e moderno, feito para parecer mais com um robô do que com um humanoide. Ele consiste em duas partes presas a uma única base. A primeira parte é semelhante a uma lâmpada com microfone e alto-falantes, que acende e gira para se dirigir às pessoas com quem está falando, o que poderia ser o “rosto” do robô. Esse sistema dá importância ao usuário, já que mostra o robô como um interlocutor ativo.