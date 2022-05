Novo Nintendo Switch Sports traz de volta acidentes com TVs quebradas

Nintendo Switch Sports foi lançado na última sexta-feira (29) e já possui alguns relatos de usuários que quebraram suas TVs em acidentes com o Joy-Con, controle de movimento do console. O primeiro caso foi o de um streamer chamado 63Man que quebrou seu monitor ao vivo no jogo de tênis. Alguns usuários no Twitter também reclamaram de dores musculares após jogar, um efeito não tão inesperado, enquanto outros acreditam que haverá uma série de acidentes semelhante ao de Wii Sports, jogo para Nintendo Wii lançado em 2006. Nintendo Switch Sports está disponível no Nintendo Switch por R$ 199.

1 de 1 Usuários relatam acidentes enquanto jogam Nintendo Switch Sports para o Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Usuários relatam acidentes enquanto jogam Nintendo Switch Sports para o Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo

👉 Nintendo Switch OLED está à venda no Brasil? Comente no Fórum do TechTudo

A coletânea Nintendo Switch Sports é um novo game da série Wii Sports com modalidades como tênis, boliche, voleibol, futebol, badminton e luta de espadas de Wii Sports Resort (Chambara). Uma sétima opção de exercício, golfe, foi prometida para o segundo semestre de 2022. Os jogos utilizam os controles Joy-Con para permitir que o usuário reproduza movimentos do mundo real na tela e inclui um acessório que prender o controle em sua perna em Futebol. Para evitar acidentes, o Joy-Con conta com uma pulseira para prender no pulso e evitar que o controle saia da mão do usuário.

A Nintendo do Japão publicou um comunicado em seu Twitter para que responsáveis estejam presentes quando suas crianças forem jogar Nintendo Switch Sports. A postagem também alerta para manter uma distância segura da televisão e garantir espaço suficiente entre os jogadores para que não se acertem. Não houve um aviso semelhante na conta da Nintendo da América.