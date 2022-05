Novo robô arruma a bagunça das crianças e aspira os móveis

Esses não são os primeiros robôs desenvolvidos pela empresa, já que em 2014 a fabricante anunciou o aspirador robô Dyson 360 Eye, que já era capaz de reconhecer o espaço ao seu redor para fazer a limpeza. De qualquer forma, os protótipos revelados no vídeo são bem mais complexos e permitem uma série de ações que atualmente não são possíveis com os robôs disponíveis no mercado.