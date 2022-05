Novo Saints Row tem detalhes da gameplay, armas e mapas revelados

O novo jogo da franquia Saints Row teve mais detalhes revelados pela desenvolvedora Volition . O título, que promete gameplay semelhante a GTA, traz como ponto forte a personalização de armas e personagens. Com isso, será possível mudar cor, forma e habilidades especiais do seu avatar. Além disso, jogadores deverão administrar seus empreendimentos no mundo dos crimes para fazer o seu império crescer e prosperar. O game tem lançamento previsto para 23 de agosto de 2022 e chega disponível para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series S / Series X e PC ( Epic Games Store ).

Uma das maiores diferenças entre o novo Saints Row e os jogos anteriores é o mapa da cidade, que promete ser o maior de todos, com muitos espaços para explorar. O TechTudo participou do evento de anúncio da gameplay e reuniu os principais detalhes dos personagens, habilidades, armas e carros que estarão disponíveis no lançamento.

1 de 5 Saints Row chega com foco em personalização, e oferece diferentes roupas e armas — Foto: Divulgação/Deep Silver Saints Row chega com foco em personalização, e oferece diferentes roupas e armas — Foto: Divulgação/Deep Silver

👉 Qual melhor jogo FPS? Comente no Fórum do TechTudo

Conheça a gameplay

Saints Row conta com uma central administrativa para os The Saints, máfia criminosa pela qual o jogador é responsável. Esse local funciona em uma igreja de visual abandonado, mas que vai melhorando conforme o usuário cumpre as missões. É possível, por exemplo, adicionar objetos como placas e estátuas, entre outras decorações. O espaço tem um mapa onde o jogador acompanha suas missões, além de ter um local para encontrar seus amigos em caso de jogo coop.

Falando em multiplayer, o jogo promete uma experiência interessante com algumas opções disponíveis. Uma delas é a possibilidade de seu amigo pilotar um helicóptero e, com a ajuda de um ímã gigante, carregar seu carro para outros lugares rapidamente. Outra mecânica disponível é planar no ar: os personagens podem, com os braços abertos, 'voar' pela cidade e pegar impulso em prédios e veículos próximos para continuar o voo.

Um detalhe interessante no jogo é o smartphone do The Boss. Além de mostrar as missões disponíveis com o GPS, é possível tirar uma foto para registrar o visual do seu personagem, ver o seu dinheiro disponível, além de habilidades desbloqueadas.

2 de 5 Macacão permite que os jogadores de Saints Row voem — Foto: Divulgação/Deep Silver Macacão permite que os jogadores de Saints Row voem — Foto: Divulgação/Deep Silver

Habilidades e combate

Nas habilidades, algumas opções estão disponíveis, como enxergar através da parede, dar socos de fogo e de choque, além de resistir ao fogo. Elas são desbloqueadas conforme o nível de experiência e são interessantes para causar dano maior em inimigos mais fortes, por exemplo.

No evento que o TechTudo foi convidado a participar, foi possível ver que algumas habilidades são cruciais para cumprir missões. Durante o desafio para derrotar a Los Panteros, gangue rival do The Saints, é necessário entrar no quartel-general e eliminar os membros da quadrilha inimiga. No entanto, constantemente o seu personagem, The Boss, é atingido com chamas. Ou seja, habilitar a capacidade de resistência ao fogo nesse caso faz com o que o dano sofrido seja bem menor.

Além de derrotar gangues rivais, é necessário lutar contra policiais enquanto anda pela cidade. Durante as batalhas contra os vigilantes, os jogadores podem pegar os escudos e armas dos inimigos para usá-las em sua própria defesa. Já nos combates diretos, existe um conjunto de golpes combinados (chutes com granadas, série de socos e outros).

O jogador pode usar até oito tipos de armas diferentes no combate. São seis armamentos, entre pistolas, fuzis e metralhadoras, além do soco e uma arma branca, que pode ser uma marreta, por exemplo. É possível aumentar o nível de habilidade das armas, incrementando o dano causado e a precisão dos tiros.

3 de 5 Para derrotar a Los Panteros é necessário encarar o fogo — Foto: Divulgação/Deep Silver Para derrotar a Los Panteros é necessário encarar o fogo — Foto: Divulgação/Deep Silver

Personagens, armas e carros com visuais únicos

A Volition, desenvolvedora de Saints Row, anunciou o jogo como o mais personalizável da história da franquia e uma referência entre os games de ação nos próximos anos. Isso porque, com o The Boss, é possível aplicar diversas combinações, como trocar várias partes das roupas (luvas, óculos, jaqueta, entre outras) e também colocar tatuagens. Além disso, você pode alterar aspectos físicos do personagem, como formato do corpo, cabelo e boca. Para os que costumam se perder em tantas opções, o game oferece ainda avatares prontos para jogar.

Outro aspecto que chama a atenção são as armas. O jogador pode brincar com as opções disponíveis, que vão desde o material utilizado, estilo de grafite impresso e até a forma do próprio armamento. No evento onde o TechTudo participou, a gameplay mostrou um fuzil em formato de violão, por exemplo.

4 de 5 Jogo conta com diversas opções de customização para o seu personagem — Foto: Divulgação/Deep Silver Jogo conta com diversas opções de customização para o seu personagem — Foto: Divulgação/Deep Silver

Os carros também estão entre os grandes destaques em opções de personalização. Os jogadores podem mudar as cores e fazer upgrades importantes, como evoluir as armas disponíveis no corpo do veículo. É importante ainda fazer melhorias em alguns detalhes dos carros: os pneus, por exemplo, podem ajudar o usuário a "chutar" (empurrar) veículos adversários para fora da pista, uma mecânica nova do game.

Para os momentos de distração, usuários têm alguns passinhos de dança disponíveis. É possível bailar com os NPCs (personagens aleatórios automatizados presentes no jogo) ou com o seu amigo de game.

Administre seu império do crime

O novo Saints Row tem alguns aspectos interessantes de city-buiding, categoria de jogos conhecida pela administração de cidades e prédios. Isso porque você pode usar o dinheiro arrecadado em missões na construção de novos empreendimentos.

Para isso, existem quatorze espaços disponíveis em toda Santo Ileso. O mais interessante é que cada um deles conta com um auxiliar administrativo disponível: o profissional ajuda com dicas e conselhos para fazer o seu negócio prosperar. O sucesso dos seus empreendimentos permite assumir o controle em aspectos importantes da cidade, como distribuição de comida e armas.

5 de 5 Saints Row permite você administrar negócios para aumentar seu poder e influência em Santo Ileso — Foto: Divulgação/Deep Silver Saints Row permite você administrar negócios para aumentar seu poder e influência em Santo Ileso — Foto: Divulgação/Deep Silver

Missões para desbloquear novas possibilidades

The Saints ainda não é uma organização tão conhecida e temida em Santo Ileso, cidade onde se passa o game. Isso significa que você precisa conquistar território e diminuir o poder das outras gangues, além de ganhar dinheiro para comprar novas armas, carros. Também é necessário ter pontos de experiência para desbloquear novas opções de roupa e habilidades.

Tudo isso o jogador conquista ao realizar missões que podem ser acessadas pelo smartphone ou na igreja, o coração do seu império do crime. Elas estão espalhadas por toda a cidade e seu nível de dificuldade varia dependendo dos prêmios finais que estarão disponíveis caso você vença. Um dos exemplos disponíveis é The Forge, que, quando completa, fornece 4000 de dinheiro e 3000 de experiência. Vale ressaltar que existe ainda a opção de realizar pequenos roubos na cidade para arrecadar dinheiro para a sua gangue.

Saints Row é um jogo com múltiplas possibilidades para quem gosta de um game estilo GTA 5. Além das missões disponíveis, o jogo chega oferecendo um leque de possibilidades de personalização enorme, além de um modo multiplayer para viver os melhores momentos da gameplay com um amigo.