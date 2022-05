Nubank fora do ar? Usuários relatam erro no aplicativo do banco digital

O Nubank está fora do ar nesta sexta-feira (6). Segundo relato de clientes no Twitter , o serviço Pix está apresentando uma demora para concluir transações novamente, após ter ficado instável na tarde da última quinta-feira . O Downdetector registrou uma pico de 64 notificações às 10h36 (horário de Brasília).

O TechTudo entrou em contato com a assessoria do Nubank, que enviou o seguinte posicionamento oficial: "Lamentamos as oscilações identificadas por uma parcela de nossos clientes no serviço de Pix na manhã de hoje (06/05). Informamos que os times estão trabalhando para normalizar o mais rápido possível.".

As notificações relacionadas ao serviço oferecido pelo Nubank estão apresentando alta no Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de sites e aplicativos. Os registros de falha tiveram início às 09h51 (horário de Brasília), atingindo um número de 64 notificações minutos depois, às 10h36.

Um cliente do banco comentou a seguinte frase: "Já houve saldo que não aparecia, conta que não conseguia pagar pelo código de barra (resolvido pelo QRCode) e agora o PIX que me enviaram não aparece somado ao saldo (histórico não carrega). Está na hora de começar a procurar outro banco.".

No Google Trends, serviço do Google que identifica buscas realizadas pelos usuários, os termos relacionados ao Nubank também estão crescendo. A frase "Nubank" fora do ar apresenta aumento repentino na última hora.

O Twitter está sendo utilizado por vários clientes do banco digital para relatar uma certa demora no serviço Pix e, também, para confirmar que o aplicativo está com problemas.

