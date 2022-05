Nubank libera pagamentos com Samsung Pay no celular e smartwatch

Este é um pedido antigo dos clientes do banco. Os adeptos do ecossistema da Samsung estavam em desvantagem em relação aos fãs da Apple, uma vez que o Nubank oferece integração com Apple Pay desde agosto de 2021.

“A opção já está disponível para todas as pessoas que tenham um cartão de crédito ou débito Nubank – seja o roxinho, o Ultravioleta ou da conta PJ”, informou o banco numa postagem na internet. O procedimento de cadastro requer abrir primeiro o app do Nubank para se autenticar. O banco digital liberará o mecanismo para a integração com a carteira virtual.

O Nubank é compatível com o programa de benefícios Samsung Rewards, mantido pela fabricante de celulares. O simples cadastro do cartão rende 500 pontos e as primeiras cinco compras com Samsung Pay darão direito a mais 500 pontos cada. A ação vai até 10 de agosto.

