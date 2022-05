Chuveiro smart: saiba o que é e conheça os principais recursos

A queda de temperatura em todo o Brasil é típica do outono. A estação surge como a oportunidade perfeita para as pessoas descobrirem a possibilidade de um banho com mais conforto. O chuveiro smart ainda não é uma tendência por aqui, mas já começa a crescer no exterior. Há vários tipo de tecnologias associadas ao produto como, por exemplo, o chuveiro bluetooth com reguladores de temperatura e luz de LED.

Os dispositivos conectados criam um ambiente que executa ações programadas pelos usuários — tanto de voz por assistentes virtuais quanto por opções de um aplicativo específico. Esses produtos têm bastante variação de preço e podem ser encontrados a partir de R$ 180 na Amazon. Descubra nas linhas a seguir os detalhes do chuveiro inteligente.

1. Como funciona um chuveiro com Bluetooth?

O chuveiro com Bluetooth promete ser uma ruptura com o modelo antigo que todos conhecemos. Ele traz muitas funcionalidades e, consequentemente, transforma a hora do banho num momento bastante diferenciado. Por conta dessa tecnologia, o usuário vai conseguir relaxar ouvindo música ou conferindo o episódio do podcast preferido. Os apressadinhos – que não se desconectam em nenhum momento – poderão até mesmo atender ligações.

Apesar de toda funcionalidade e tecnologia agregada ao produto, a decoração e durabilidade não devem ser considerados menos relevantes. Por conta disso, as fabricantes estão investindo no design. O acabamento do produto e a possibilidade de diversos estilos de decoração tendem a levar o mercado para uma boa disputa nos próximos anos. No geral, eles são produzidos com supervedação no interior e materiais de longa durabilidade.

2. Chuveiro smart vs alto-falante para banheiro

No mercado existem outros dispositivos que podem ser usados no banheiro. Os alto-falantes de chuveiro Bluetooth, por exemplo, têm a função de emparelhamento com celulares para reproduzir música e receber chamadas no modo alto-falante. Esse aparelhos de som, portanto, podem se conectam ao chuveiro, mas não trazem todos os recursos de um chuveiro smart. Acabam sendo uma opção para quem quer gastar menos.

O chuveiro inteligente, por sua vez, é o aparelho que pode contar com as duchas, chuveiro de mão e jato de corpo misturador, dependendo do fabricante. O dispositivo também conta com o já mencionado Bluetooth.

3. Os recursos mais desejados dos chuveiros smart

Os chuveiros smart podem contar com diversos recursos e funcionalidades. O ponto tecnológico comum a todos é a conexão sem fio via Bluetooth. Confira a seguir algumas funcionalidades que podem chegar ao seu banheiro caso opte por um chuveiro deste tipo.

LED: Esse recurso é bastante comum nos chuveiros smart e estão presentes desde os modelos mais simples até os mais sofisticados . O gradiente de cores pode modificar a atmosfera do banho.

Esse recurso é bastante comum nos chuveiros smart e estão presentes . O gradiente de cores pode modificar a atmosfera do banho. Economia de energia: A luz utilizada no chuveiro usa somente 18W de energia, enquanto uma lâmpada incandescente tradicional utiliza 150W. Isso representa uma economia de 85%.

A luz utilizada no chuveiro usa somente 18W de energia, enquanto uma lâmpada incandescente tradicional utiliza 150W. Isso representa uma economia de 85%. Controle de temperatura: Outra funcionalidade importante é a regulação da temperatura do chuveiro. O ajuste inteligente permite programar a sensação térmica da água de acordo com o usuário.

Outra funcionalidade importante é a regulação da temperatura do chuveiro. O ajuste inteligente permite de acordo com o usuário. Conectividade: A possibilidade de conectividade é bastante ampla. Como eles são à prova d'água, na hora de tomar banho, o usuário tem a opção de ouvir música, escutar seu podcasts ou até atender uma ligação.

4. Como é feita a instalação do chuveiro smart?

A instalação do chuveiro smart não é um desafio tão complexo quanto pode parecer. A fabricante Fontana tem um modelo com termostato e variadas funções que foi idealizado usando uma caixa oculta. Os componentes principais ficam montados neste local e a intervenção nas paredes é mínima. Segundo a empresa, este formato facilita instalação e conserto.

Além disso, vale ressaltar ainda que o modelo funciona a gás. No vídeo abaixo, a fabricante mostra todos os detalhes para ter um chuveiro inteligente no banheiro.

5. Quanto custa o chuveiro smart?

O chuveiro smart ainda é novidade no mercado brasileiro. Os preços podem variar bastante de acordo com o fabricante e a qualidade do produto. Alguns modelos mais simples com LED podem custar a partir de US$ 37 (cerca de R$ 180). Os dispositivos mais sofisticados são encontrados na Amazon internacional por a partir de US$ 1.010, cerca de R$ 5.020.

Existem outras opções bem mais caras no mercado. O chuveiro smart da Fontana com três funções custa em torno de US$ 1.400, o que dá R$ 7.000 em conversão direta. A mesma empresa tem o produto Fontana Reno, de categoria superior e cinco funções, custando US$ 2.550 (cerca de R$ 12.670) na Amazon.

