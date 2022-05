O que é um aspirador de pó com filtro HEPA? Vale a pena?

O aspirador de pó é um dos eletrodomésticos mais práticos para cuidar da faxina e manter a casa em ordem. Mas existe uma variedade grande de modelos e de tecnologias usadas por esses equipamentos para o consumidor escolher. O Shoptime explica as vantagens de aspiradores de pó com filtro HEPA, que são muito melhores para a saúde.

Os aspiradores de pó com saco descartável têm a praticidade de acumular toda a poeira, sujeira e detritos recolhidos, sem que o usuário tenha contato com isso. Em aspiradores sem saco coletor, todo o pó e as sujeiras ficam em um recipiente, que deve ser desencaixado e esvaziado de tempos em tempos. Também funcionam assim os modelos verticais e os aspiradores robôs.

O que todos os aspiradores de pó têm em comum é que o ar sugado com poeira, sujeira, migalhas, pelos dos animais de estimação, etc., vai ser devolvido para o ambiente. E aqui entra o filtro HEPA.

Esse acessório, que também é encontrado em purificadores e aparelhos de ar-condicionado, consegue reter 99,9% dos ácaros, fungos e bactérias, ajudando a reduzir a incidência de alergias e doenças respiratórias.

Enquanto as partículas maiores de sujeira ficam retidas no saco ou no recipiente coletor, o ar que passa carregado de impurezas, incluindo ácaros, fungos e bactérias, é encaminhado pelo filtro, que segura esses microorganismos e sujeirinhas e faz o aspirador expelir ar praticamente puro de volta ao ambiente.

Os filtros HEPA tem sua caixa composta por uma tela de fibra de vidro de 0,5 a 2 mícrons (a milionésima parte de um metro). Essas fibras possuem espaço de 0,3 mícrons entre elas, que deixam passar apenas partículas menores de 0,1 mícron. Por essa eficiência, até a Associação Brasileira de Asmáticos recomenda a utilização de aspiradores com filtro HEPA.

Porém, para que os aspiradores de pó com filtro HEPA funcionem corretamente, é preciso ter alguns cuidados.

Antes de mais nada, é possível adaptar filtros HEPA em aspiradores que vêm com outros tipos de acessórios. Mas se você ou algum familiar possui problemas alérgicos e respiratórios, os especialistas recomendam adquirir um equipamento que já venha com esse tipo de filtro de fábrica.

É ideal fazer a manutenção do aspirador regularmente. A indicação é retirar o filtro uma vez por semana e dar uma batidinha no lixo, para retirar o excesso de poeira. Você também deve lavar as partes do aparelho que podem ser molhadas, incluindo o recipiente coletor.

As fabricantes afirmam que o filtro HEPA pode ser lavado de cinco a seis vezes, o que pode ser feito a cada dois meses, em uma residência de tamanho médio, sempre em água corrente e com delicadeza. Não use sabão no filtro. Depois disso, é preciso trocá-lo.

Para facilitar, é mais fácil que você substitua o filtro HEPA uma vez por ano, para que ele siga cumprindo sua função principal no aspirador de pó: reter as impurezas e os microorganismos para liberar ar puro de volta para os ambientes.

E se você está em dúvida sobre a eficiência de um robô aspirador de pó, temos algumas informações para fazer uma boa escolha. Leia mais aqui.

