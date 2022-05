O que é VRR? Conheça a tecnologia que melhora o desempenho de jogos

Existe um termo em inglês utilizado para quando a taxa de quadros da TV ou monitor está dessincronizada com a do console ou PC: chama-se screen tearing, comum em games de alta resolução. Ele acontece quando a tela não é capaz de acompanhar as variações de quadros nos jogos, criando "rasgos" na gameplay. Uma TV ou monitor profissional com suporte a VRR, contudo, responde dinamicamente a essas variações, atualizando a imagem de acordo com as alterações de quadros, resultando em uma jogabilidade mais suave e constante para jogos competitivos ou online.