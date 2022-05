O que significa latência de internet? Conheça o indicador de qualidade

A latência é um dos principais indicadores da qualidade de uma conexão com a internet, seja ela móvel ou via Wi-Fi. Todas as pessoas em dúvida sobre a conexão em casa ou no trabalho deveriam conhecer esta característica, também chamada de ping por referir-se ao tempo de resposta de uma ação que envolve comandos online. A latência será um ponto-chave na hora de explorar o potencial da rede 5G, que promete entregar conexões de altíssima velocidade.