O que você precisa ter em uma cozinha smart

Uma cozinha smart inserida em uma casa inteligente é um ambiente mais prático, seguro, confortável e acessível. E o consumidor encontra cada vez mais dispositivos e eletrodomésticos para facilitar seu dia a dia, como geladeira, micro-ondas , airfryer, iluminação e muito mais. O Shoptime fala sobre as tendências e as novas tecnologias para cozinhas das smart homes.

Geladeira como hub central

Uma geladeira smart é um desejo de todos que estão planejando sua casa inteligente. Os modelos topo de linha com tela na porta permitem visualizar todo o interior por câmeras, sem perda do ar refrigerado, e podem se tornar o hub de controle dos dispositivos conectados, integrado com o assistente de voz que os moradores utilizam.

As telas das geladeiras smart podem exibir recados, vídeos, conteúdos das redes sociais e listas de compras, além de elencar os itens armazenados. E pelo app do fabricante, você pode monitorar toda a operação da geladeira, fazer ajustes e acionar modos de funcionamento especial, como Turbo Freezer e Compras, para refrigerar os produtos que estão chegando do supermercado.

Lado quente da cozinha

Em breve, o consumidor vai começar a encontrar opções de fogão, forno, cooktop e micro-ondas smart no mercado. Em comum, a maioria dos equipamentos apresenta maior eficiência energética, conectividade e integração com app e assistente de voz.

Fogões e fornos conectados podem ser monitorados e desligados à distância, e avisam com notificação no celular se o usuário esqueceu o equipamento ligado. Eles contam com sensores modernos, que permitem uma regulagem mais precisa da temperatura no forno e da chama nas bocas.

Inovações em micro-ondas smart incluem controle eletrônico mais preciso da potência e temperatura, para que os alimentos sejam aquecidos ou descongelados por igual. Aparelhos mais modernos conseguem fazer descongelamento e cozimento inteligente, utilizando dados de milhares de testes da fabricante para realizar o processo da melhor forma, buscando um resultado perfeito.

Modelos lançados no Exterior vêm equipados com recursos adicionais, como funções de grill e airfryer, além de receitas personalizadas e do uso de novos materiais e revestimentos, para melhorar sua performance.

E além das receitas que os micro-ondas tradicionais costumam trazer em seu menu, os aparelhos smart possuem integração com aplicativo para apresentar sugestões de preparos mais complexos, que podem até ser auxiliados pelo sistema operacional do eletrodoméstico ou pelo assistente de voz integrado.

A ideia é que o micro-ondas smart seja muito mais incluído na rotina da cozinha, complementando os processos realizados no fogão e forno.

Uma novidade já disponível por aqui é a airfryer inteligente, que também fica conectada ao Wi-Fi e ao assistente virtual da casa. Um modelo apresenta tela sensível ao toque para controle das funções e notificações inteligentes. Ele emite alertas sobre os processos de cozimento e envia notificação para que os usuários possam preparar suas receitas sem se preocupar em perder o timing e o momento certo de virar os alimentos na cesta, por exemplo.

Deixando os alimentos dentro da fritadeira inteligente, é possível escolher uma receita, enviá-la para a airfryer e monitorar o progresso à distância, para chegar em casa com tudo pronto para servir. Esse modelo conta também com recurso de manter aquecido por até 30 minutos.

Lava-louça e mais economia

Lava-louças mais modernas conseguem funcionar com menos água e menor impacto na conta de luz. De acordo com alguns fabricantes, o consumo de água com uma máquina de lavar pode ser seis vezes menor do que limpar pratos, talheres e copos na torneira da pia.

Modelos de lava-louça smart possuem recursos para melhorar a eficiência e entregar utensílios higienizados. Além da integração com aplicativo e assistente de voz, algumas máquinas possuem inovações ligadas à inteligência artificial, download de novos ciclos de lavagem e autodiagnóstico, para que o usuário consiga resolver pequenos problemas e manter o equipamento em ordem por mais tempo.

No processo de buscar economia na cozinha, você pode investir em tomadas inteligentes, ou smart plugs, que fazem o monitoramento do consumo de energia, para os equipamentos que podem ser desligados ou que têm tomadas em locais de difícil acesso. É possível programar horários ou acionar via app no smartphone ou assistente de voz, para ligar ou desligar o fluxo de energia.

A iluminação não pode ser deixada de lado em um ambiente inteligente. O consumidor encontra lâmpadas smart fáceis de instalar em luminárias e bocais comuns do mercado, do tipo E27, mas também G9 ou GU10, chamadas de mini-lâmpadas e dicróicas, respectivamente; plafons smart em LED de sobrepor ou embutir; e fitas de LED com conector inteligente, para serem utilizadas na marcenaria ou outros pontos da decoração.

As lâmpadas LED inteligentes têm alta durabilidade e chegam a ser mais econômicas do que as tradicionais, em razão da dimerização. Conectadas ao Wi-Fi, elas podem ser controladas pelo aplicativo do fabricante ou pelo seu assistente virtual.

Para uma cozinha com sistema de iluminação já instalado, a alternativa pode ser os interruptores smart, que são controlados manualmente, por app ou por voz via assistente, sem precisar trocar as luminárias.

Por fim, em nome da segurança, é possível investir em câmeras ou sensores de abertura de portas e janelas e detectores de vazamento de gás. Conectados à Internet, eles podem enviar alertas em tempo real para o usuário.

