Odyssey Neo G9: Samsung lança no Brasil monitor gamer com Mini LED

A Samsung realiza o lançamento do monitor gamer Odyssey Neo G9 pelo preço sugerido de R$ 13.599. Anunciado nesta terça-feira (24), trata-se do primeiro equipamento da marca com painel em Mini LED, tecnologia que está presente em algumas TVs e que substitui o LED convencional. A tela inova pelo formato curvo de 1.000R e pelas 49 polegadas. De acordo com a empresa, o Neo G9 é capaz de aprimorar a visão periférica do jogador e trazer maior imersão ao gameplay.

O monitor foi lançado no mercado internacional em 2021 por US$ 2.499, o que dá em torno de R$ 12.050 pelo câmbio de hoje.

2 de 3 Odyssey Neo G9 — Foto: Divulgação/Samsung Odyssey Neo G9 — Foto: Divulgação/Samsung

A tecnologia Quantum Matrix presente no Odyssey Neo G9 possibilita reduzir as sombras da imagem e controlar a emissão de luz com maior facilidade, dando mais contraste para as áreas claras e áreas escuras. Paralelamente, o Mini LED auxilia na criação de cenas ainda mais brilhantes. Isso acontece porque há cerca 40 Mini LEDs produzindo luz no painel — em vez da presença de um LED convencional.

A grande tela ultrawide de 49 polegadas conta com proporção de 32:9 e resolução 4K, com direito a curvatura de 1000R. Além disso, o novo Odyssey apresenta taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de apenas 1 ms, com promessa de gameplay dinâmico e imersivo inclusive para jogos competitivos. No evento de lançamento, a Samsung destacou o brilho máximo de 2.000 nits.

3 de 3 É possível inclinar o Odyssey Neo G9 de acordo com a sua preferência — Foto: Divulgação/Samsung É possível inclinar o Odyssey Neo G9 de acordo com a sua preferência — Foto: Divulgação/Samsung