Oi leva multa de R$ 800 mil por cortar internet de plano ‘ilimitado’

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (06). O TechTudo tenta contato com a Oi , cuja operação de telefonia móvel foi vendida para Claro , TIM e Vivo . O processo foi concluído em abril.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) entendeu que a empresa não forneceu informações aos clientes com a devida clareza. De acordo com o órgão, o processo começou em 2015, quando empresas do setor começaram a interromper o serviço de internet móvel dos consumidores. Análises do Ministério da Justiça concluíram que a Oi prejudicou os assinantes.