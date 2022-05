Operadora com contrato ‘sem amarras’ chega a mais DDDs; veja lista

A operadora de telefonia celular Fluke anunciou nesta semana a expansão da área de cobertura para novos estados. Com a proposta de um contrato “sem amarras” , a companhia passa a atender clientes do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Sergipe e Tocantins. Além disso, a empresa também incluiu novos DDDs de estados onde já operava antes: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

O movimento ocorre após o aumento de 12.000% no número de clientes ativos entre 2020 e 2022. A empresa não abriu os números absolutos. Com as novidades de agora, a Fluke está em 21 unidades da federação. A empresa, que funciona no modelo de MVNO, diz que a meta é atender todos os estados do Brasil até o fim deste ano.

Confira abaixo a lista de códigos de área onde a startup passou a operar a partir de agora.

Novos DDDs atendidos pela Fluke:

MA: 98 e 99

MS: 67

PI: 86 e 89

SE: 79

TO: 63

Novos DDDs em estados que já tinham Fluke:

BA: 74

ES: 28

MG: 35, 37 e 38

RS: 53

Quem é a Fluke

A Fluke é uma companhia totalmente digital que está no mercado há dois anos e apresenta propostas de facilitação contratual, como eliminação de multas em caso de cancelamento. Além disso, ela conta com planos que podem ser personalizados, de acordo com o uso do cliente. A operadora utiliza a infraestrutura da rede da Vivo e suporta conexões 3G, 4G e superiores, a depender da região e da compatibilidade com o smartphone.

Os serviços podem ser contratados via site ou por aplicativo disponível para Android e iOS. O envio do chip é feito diretamente para a casa do cliente. Após o recebimento, a pessoa pode escolher se deseja fazer a portabilidade e manter o mesmo número já utilizado ou adquirir um novo. O dispositivo pode ser solicitado nas versões mini-SIM, micro-SIM ou nano-SIM, de acordo com o aparelho.

Planos e preços da Fluke

Consumidores podem montar pacotes com internet, ligações e acesso a WhatsApp. Também podem recorrer a serviços já existentes que custam entre R$ 29,99 e R$ 99,99 e oferecem entre 5G e 50 GB de internet, respectivamente.

Com informações da Fluke

