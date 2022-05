Operadora promete pagar multa de cliente que trocar de banda larga

Já imaginou não pagar nada para trocar de operadora de banda larga, mesmo com a multa prevista em contrato? Esta é a nova – e tentadora – proposta da T-Mobile, que está entre as maiores do setor nos Estados Unidos. Ela começou um movimento de marketing para convencer os clientes a abandonar a internet banda larga tradicional e adotar o serviço de internet 5G residencial. Além de oferecer o teste gratuito por 15 dias, a operadora está disposta a cobrir todas as taxas de rescisão de contrato até o limite de US$ 500 (cerca de R$ 2.500) caso o cliente decida migrar para a T-Mobile.