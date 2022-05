Para peitar Amazon, Walmart amplia uso de robôs que movimentam objetos

A gigante do varejo Walmart convocou uma nova leva de robôs para trabalharem nos estoques nos Estados Unidos. A medida foi anunciada nesta semana, após a empresa considerar fatores como a pandemia, escassez de mão de obra e restrições de suprimentos. Além disso, o Walmart tenta competir com a Amazon, que tem feito grandes investimentos em robótica nos armazéns próprios e desafiado outras empresas a se tornarem criativas e inovadoras para continuar no mercado.