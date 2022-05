PGL Major Antwerp 2022: como assistir à estreia de Imperial e MIBR

O Challengers Stage é a primeira fase do PGL Major Antwerp 2022 e reúne as equipes que conquistaram os status de Challenger e Contender nos torneios RMRs. O formato suíço será utilizado nessa fase para definir as oito equipes classificadas para o Legends Stage, onde já se encontram a brasileira FURIA Esports e outras sete equipes que ficaram com o status Legend nos RMRs. Nesse formato, avançarão as equipes que chegarem a três vitórias. Já os times que forem derrotados em três séries estarão eliminadas da competição.