PGL Major Antwerp 2022: como assistir aos jogos da FURIA nos playoffs

A FURIA Esports representa o Brasil no Champions Stage do PGL Major Antwerp 2022, torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Os brasileiros iniciarão sua jornada nos playoffs do mundial nesta quinta-feira (19), em contronto contra a Team Spirit. O jogo começa às 15h, no horário oficial de Brasília, e você pode acompanhar as partidas nos canais dos streamers Alexandre "Gaules" Borba, , Jean "mch" Michel D'Oliveira e Victor "VelhoVamp1" Taube na Twitch. A PGL também transmite os duelos em seus canais oficiais na Twitch e no YouTube. Veja a seguir mais detalhes sobre o jogo da FURIA e quais podem ser seus próximos adversários, em caso de vitória.